Innsbruck – Wenige Gitarren­riffs haben so eingeschlagen wie das von „Smoke on the Water“ im Jahr 1972. Der Klassiker von Deep Purple ist wohl ein letztes Mal auf der aktuellen „Long Goodbye Tour“ live zu hören. Die rüstigen, britischen Miterfinder des Hardrock werden bis 2018 unterwegs sein (am 17. Mai spielen sie in Wien, am 19. Mai in München), nächstes Jahr gilt es zudem das 50-Jahre-Bandjubiläum zu feiern. Von der Mark-II-Ursprungsbesetzung sind noch Drummer Ian Paice, Sänger Ian Gillan und Bassist Roger Glover übrig, während die 2012 verstorbene Hammond-Legende Jon Lord von Don Airey ersetzt wurd­e und Steve Morse statt des 1994 ausgestiegenen Ritchie Blackmore Gitarre spielt. In ihrer wechselvollen Karriere, in der Deep Purple auch für den Heavy Metal richtungsweisend wurden, haben die Hardrocker 19 Alben herausgebracht. Nach dem 2013 erschienenen Comeback „Now What!?“ folgt mit „InFinite“ nun Platte Nummer 20. Und eines machen die fünf Herren, die die 70 großteils überschritten haben, deutlich: Sie wollen sich mit Würde verabschieden. Unterstützt von Produzentenlegende Bob Ezrin ist ein Album entstanden, das mitsamt Orgel, Gitarre und schwerem Schlagzeug noch einmal die glorreichen 70er-Jahre in Erinnerung ruft und dabei dennoch gelegentlich überrascht. (TT)