Innsbruck – Charles Medlam hat 1988 in Innsbruck „Gli equivoci nel sembiante“ aufgeführt, das einstige Operndebüt 1679 des Alessandro Scarlatti, der vier Jahre später für vermeintlich eine Theatersaison nach Neapel kam und dort auf den renommierten Kollegen Francesco Provenzale traf. (Von ihm stellte Alessandro De Marchi 2012 im Tiroler Landestheater die Oper „La Stellidaura vendicante“ vor.) Provenzale wartete auf die Leitung der Cappella Reale, als der alte Kapellmeister 1684 starb, wurde aber Scarlatti, gerade erst ein paar Monate in Neapel, dessen Nachfolger.

Beim Osterfestival Tirol kam nun am Karfreitag „Die Passion unseres Herrn Jesu Christi nach Johannes“ in der Vertonung durch Alessandro Scarlatti zur Aufführung. Das Werk nimmt als einzig bekannte katholische italienische Passion jener Zeit, lange um 1700 datiert und mit Rom verbunden, eine stilistische Sonderstellung ein. Neue musikwissenschaftliche Forschungen setzen die Entstehung des genialen Jugendwerks jetzt mit 1685 in Neapel neu an.

Wenn es irgendwo möglich ist, einen Passionstext innerhalb von Stunden zweimal als Meilenstein zu hören, dann beim Osterfestival. Um 15 Uhr rezitierten die jährlich in der Haller Herz-Jesu-Basilika anwesenden wunderbaren Cantori Gregoriani aus Mailand, die ein ebenso kontemplatives wie musikhistorisch beispielhaftes Ereignis schenken, die Johannespassion in lateinischer Sprache im frühchristlichen Gesang.

Dann Scarlattis Zugang zur Johannespassion, die in ergreifender Schlichtheit ebenfalls in lateinischer Sprache umgesetzt ist. Die Altstimme des Evangelisten (intensiv: Giuseppina Bridelli) tritt aus dem kurzen, dramatisches Geschehen ankündigenden Streicherbeginn und bleibt dann in ihrer deklamatorischen Ausdruckskraft nur vom Basso continuo unterstützt. Rhetorische Effekte umschließen erzählende Höhepunkte, die Christusfigur (eindringlich: Guenes Guerle) gewinnt Farbe durch Melodie und den Orchestereinsatz. Monteverdi ist noch nahe. Dritter Solist ist Pilatus (charakteristisch: Paulin Bündgen).

Der Kammerchor von Namur, die Streicher des Millenium Orchestra und die Cappella Mediterranea sind von atemberaubender Qualität in Klanglichkeit, Reinheit und intonatorischer Übereinstimmung. Unter Leonardo García Alarcóns Leitung entstand im Salzlager eine Sternstunde an Subtilität, Balance, Gestaltungsphantasie, Inhaltsbezogenheit und doch auch Pracht, gewonnen aus geringen äußeren Mitteln. Das erinnerte an die großen Pioniere der historischen Aufführungspraxis und überstrahlt die Epigonen. (u.st.)