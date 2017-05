Ischgl – Der König des Deutsch-Pop, Andreas Bourani, ist der diesjährige Gast beim „Top of the Mountain Easter Concert“ in Ischgl. Der 32-Jährige rockt am Ostersonntag die Idalp-Bühne auf 2300 Metern Höhe mitten im Skigebiet. Ab 13 Uhr erleben Wintersportler den deutschen Chartstürmer mit seinem aktuellen Album „Hey“. Zum Saisonabschluss wird in Ischgl Zucchero erwartet. (TT)