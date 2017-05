Uderns – Zwischen dem 18. April und 30. Juli kann man im Zillertaler Uderns zeitgenössischer Kultur beim Wachsen zusehen. Konzerte, Freiluftinstallationen, Lesungen, Kinder- und Jugendprojekte, Bauernmärkte und Theater über Theater: Zum siebten Mal öffnet das Theaterfestival Steudltenn seine Tore heuer sogar mit Auszeichnung zum Green Event Tirol 2017.

Eröffnet wird die Saison mit einer Freiluft-Ausstellung tierischer Feldbewohner und einem Labyrinth für Groß und Klein. Dazu gibt es ein Bildhauersymposium, bei dem man zwischen 18. und 21. April ab 10 Uhr den Künstlern über die Schulter schaue­n kann. Das Ergebnis dieses Symposiums wird am Samstag, 22. April, um 11 Uhr zur Eröffnungsveranstaltung des Steudltenn enthüllt.

Am Mittwoch, 19. April (20 Uhr), gibt es dann die erste Uraufführung mit dem Stück „Klassenzimmer“ nach Motiven des Kinderbuch-Klassikers „Das fliegende Klassenzimmer“ von Erich Kästner des Steudltenn Theaterprojekts U21. Kinder und Jugendliche aus dem Zillertal und Umgebung stehen auf der Bühne.

Weitere Theaterproduktionen sind: „Gilfert“ nach Munde von Felix Mitterer; „Die Wahrheit“ vom französischen Erfolgsautor Florian Zeller. Eine Wiederaufnahme feiern auch „Die Stillen Nächte des Ludwig Rainer“ von Hakon Hirzenberger. Im Rahmenprogramm aus Gastspielen, Theater, Musik, Kabarett ist u. a. das Kabarett mit Maschek- „AKE – In Wahrheit falsch“, „Ü50 – Silberrücken im Nebel“ von Uli Böttcher und „Match me if you can“ mit Nina Hartmann und Oliver Lendl, „Grissemann&Grissmann“ Vater und Sohn – eine Lesung, außerdem Claudia Kottal in „Die Blonde, die Brünette und die Rache der Rothaarigen“ von Robert Hewett zu sehen. Philip Hochmair verwandelt sich in „Jedermann Reloade­d“, und Franz Posch ist mit seinen Musikanten zu hören.

Das Programm für das junge Publikum ist ein bunter Strauß aus den erfolgreichen Eigenproduktionen rund um den kleinen Pinguin Nelson. Neben weiteren Produktionen für Kinder gibt es heuer für diese einen Garten-Workshop.

Infos unter www.steudltenn.com. (TT)