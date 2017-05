Innsbruck – Nachhaltigkeit wird beim Wiesenrock großgeschrieben: Als bislang einzige Tiroler Veranstaltung hat das Festival die höchstmögliche Auszeichnung „Green Events Tirol Star“ erhalten. Nachhaltig geprägt haben auch Garish die österreichische Indie-Pop-Szene – und die ist mit Acts wie Voodoo Jürgens, dem „King of Wienerisch“, beim Wiesenrock heuer stark vertreten.

Garish, die Band, die ihr Leiden zur Kunst erhoben hat, wird mit ihrem siebten Album „Komm, schwarzer Kater“ nach Wattens kommen. Das Line-up der zehnten Ausgabe des Festivals am 11. und 12. August ist komplett, wie das Festival in einer Aussendung am Montag mitteilte. Mit dabei sind die französische Indie-Popband Yalta Club, das orchestrale Folk-Pop-Duo Lola Marsh aus Tel Aviv und die Südtiroler Folkrocker Mainfelt. Die international gefragte Festivalband Mother’s Cake zählt neben den beiden vielversprechenden Innsbrucker Indie-Formationen Vormärz und Lilla zu den „Local Heroes“, die heuer am Start sind. Die Salzburger Scheibsta & die Bubn machen das feine Musik-Programm komplett. Zudem wird ein Auftragswerk von Hi5-Mitglied Philipp Ossanna im Rahmen der Wiesenrock-Jubiläumsausgabe zur Uraufführung kommen.

Die kleine Bühne wandert indes vom Dorfplatz in den Hauptschulhof, bleibt aberweiterhin Open-Mic-Schauplatz. (TT)