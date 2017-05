Von Silvana Resch

Innsbruck – In Zeiten, in denen Fake News als harte politische Währung gelten, gerät so mancher bei der Deutung der Welt ins Schlingern. So etwa der konservative Fox-News-Kommentator Geraldo Rivera, der 2015 behauptete, Hip-Hop habe in jüngster Zeit „mehr Schaden unter jungen Afroamerikanern angerichtet als Rassismus“. Audio-Ausschnitte von diesem Unsinn, mit dem im US-Nachrichtensender Kendrick Lamars Protestsong „Alright“ kommentiert wurde, hat der Rapper nun auf sein neues Album gepackt. Keine plumpe Abrechnung mit einzelnen Medienvertretern, die Samples illustrieren vielmehr das paranoide Klima eines Landes, in dem mit bewusster Einfalt und gleichbedeutend mit fahrlässiger Bosheit Stimmung beziehungsweise Reichweite gemacht wird. Ein Klima, in dem sich auch ein milliardenschwerer Reality-TV-Star als probater US-Präsident verkaufen kann. Freilich fehlt es auf Lamars neuem Album nicht an spitzen Kommentaren zu Donald Trump, während Barack Obama schmerzlich vermisst wird. Doch der 29-Jährige hat dieses Mal gar nicht erst versucht, sein Jazz-Rap-Meisterwerk „To Pimp a Butterfly“ mit der punktgenauen politischen Protestnote zu wiederholen.

Was folgt, ist vielmehr ein lakonisches „Damn.“, das titelgebend für das Album wurde. Die Fassungslosigkeit über die Interpretation seines Songs „Alright“ (der zur Hymne der „Black Lives Matter“-Bewegung wurde) hatte Lamar in einem TMZ-Interview ausgedrückt: „Wie kann ein Song, der von Hoffnung handelt, zu einem Song über Hass umgedeutet werden?“

Eine Frage, die Kendrick Lamar zu innerer Einkehr bewogen hat. Zudem hadert er auf „Damn.“ mit der Überhöhung seiner Person zur Protest- und Rap-Ikone – was ihn freilich nicht davon abhält, sich selbst als Erlöserfigur zu inszenieren. Vor der in „Alright“ verhandelten Polizeigewalt flüchtete sich der Kalifornier schon damals zu Gott, auf dem neuen Album predigt er Gehorsam, auch wenn er selbst als armer, erfolgsverwöhnter Sünder zum Scheitern verurteilt ist. „Is it wickedness? Is it weakness?“ Das ist die Frage, die das Album eröffnet. Schlechtigkeit oder Schwäche: Unterschiedliche Pole ziehen sich als Gegensatzpaare durch das Album – das triebgesteuerte „Lust“ trifft etwa auf die charttaugliche Ballade „Love“ (feat. Zacari), während „Pride“ mit der von Erfolgsbeatbastler Mike Will Made It produzierten Single „Humble“ kontrastiert. Darin ermahnt Lamar zu Demut, das traumatische Erbe von Sklaverei und strukturellem Rassismus lässt Afroamerikanern wenig Spielraum. Doch es gibt Hoffnung, wie Lamar in „DNA“ erinnert. Nur wenig später hadert der Heilsbringer des Hip-Hop mit den süßen Verlockungen des Erfolges. „Who prayin’ for me?“ fragt er zwischen Resignation, Verzweiflung und Hoffnung seine Hörer.

Vor einem im Vergleich zum Vorgänger reduzierten eleganten Klangpanorama mit starken Trap-Einflüssen hat Lamar auch Popstar Rihanna zum Duett gebeten, ihr verführerisches Desinteresse erklingt im eingängigen „Loyalty“, während der Gastauftritt von U2 in „XXX“ im Vorfeld für bissige Kommentare sorgte. Im zornigsten und politischsten Track des Albums singt Bono nun sehr spät und mit angenehm unaufdringlicher Stimme: „This country is to be a sound of drum and bass“: Das könnte als düstere Prophezeiung zu mehr Gewehrlärm gedeutet werden, oder auch von Hoffnung sprechen: dass Popmusik, die es ohne den Klang afrikanischer Trommeln nicht geben würde, das Land vielleicht doch noch retten kann.