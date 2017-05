Herr Bourani, 2003 nahmen Sie unter dem Namen Andreas Stiegelmair an der Castingshow „Die Deutsche Stimme" teil. Bekannt wurden Sie erst 2014, als Ihr Lied „Auf uns" zur deutschen WM-Hymne gekürt wurde. Dabei hat der Song gar nichts mit Fußball zu tun ...

Andreas Bourani: Stimmt. Das Lied entstand wegen meines Freundeskreises. Ich wollte damit einfangen, wie man die Zeit beschreiben kann, die man mit den Menschen verbringt, die man liebt, die ständig um einen herum sind.

Sind Sie Fußballfan?

Bourani: Nein, der Sport interessiert mich einfach nicht. In den 90er-Jahren war ich großer „Chicago Bulls"-Fan. Eine irre Basketballmannschaft mit Dennis Rodman und Michael Jordan. Tolle Spiele! Ich selbst habe acht Jahre lang Handball gespielt. Ich meine, ich kenne die Fußball-Regeln, verstehe den Sport. Ich war 2014 auch viel mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs. Es ist mir nicht komplett egal. Aber ich muss nicht Champions League schauen und halte mir keine Zeit frei, um Spiele zu sehen.

Sie singen nicht nur, sondern waren auch Juror in der Casting-Show „The Voice of Germany". 2016 haben Sie mit Ihrem Kandidaten Tay Schmedtmann gewonnen. Haben Sie noch Kontakt?

Bourani: Klar! Tay ist gerade in Berlin und arbeitet an seinem Album. Ich habe ihm gesagt, er soll sich Zeit nehmen. Natürlich war rund um den Sieg viel Aufmerksamkeit da, da ist man versucht, schnell was zu machen, jeder kennt deinen Namen. Aber ich finde, das spielt keine Rolle. Viel wichtiger ist es, ein gutes Album zu machen. Die Musik ist nachher das, was dich mit den Fans verbindet. Er soll sich erst Gedanken machen, sich als Künstler definieren, finden. Dann kann er ein Album rausbringen. Er muss jetzt Biss haben, er muss wollen. Wenn er eine Karriere als Künstler will, muss er immer an sich arbeiten. Zeig, dass du es wert bist, auf der Bühne zu sein, dass du etwas zu sagen hast! Ich muss auch immer daran arbeiten. Gerade feile ich an meiner neuen Platte. Da muss ich wieder aufs Neue beweisen, dass ich einen Platz auf der Bühne verdiene und diesen Beruf machen darf.

Sie schreiben Ihre Lieder selbst. Orientieren Sie sich bei den Texten an großen Schriftstellern wie Ringelnatz und Rilke, deren Werke Sie in der Freizeit gerne lesen?

Bourani: Die großen Dichter inspirieren mich. Welche Themen sie wählen, wie sie mit Worten umgehen, die Wort-Vielfalt, die sie nutzen, und die Reim-Schemen. Ich habe auch gerne Erich Kästner gelesen. Mich fasziniert seine Einfachheit. Wenn ich Songs schreibe und Texte gestalte, bin ich auch immer auf der Suche nach den richtigen Worten und Geschichten.

Die Melodien, die Sie schreiben, bringen so gut wie nie Ihre volle Stimme zur Geltung. Die umspannt nämlich vier Oktaven. Warum verzichten Sie darauf?

Bourani: Ich stelle mir das vor wie im Fitnessstudio. Auch wenn du viele Liegestütze schaffst, sieht man dir das vielleicht nicht an. Mir ist es nicht so wichtig, immer die Stimme zu zeigen. Gerade in der Popmusik kommen vier Oktaven nicht zur Geltung. In der Klassik könnte man sich da austoben. Vier Oktaven sind eher ein Messwert. Wenn ich unten bin, sind die Töne nicht so kraftvoll wie meine Brust-, Mittel- oder Sprechstimme. Aber einzelne Songs haben schon Facetten nach oben. In Ischgl habe ich einzelne Live-Versionen präsentiert — „Auf anderen Wegen" etwa. Ich liebe die Atmosphäre der Bühne auf der Idalp. Ich habe hier übrigens noch ein paar Tage Urlaub gemacht. Aber nicht nur, um Ski zu fahren.

Wozu sonst noch?

Bourani: Ich nehme an „Red Bull 400" teil. Da sprinte ich demnächst eine Skischanze 159 Meter nach oben. Darum versuche ich jetzt, Intervalle zu trainieren. Das geht wunderbar am Berg. Ich hab's hier schon probiert und es war sauanstrengend. Ich war übrigens früher schon öfter in Ischgl. Wenn man ein paar Mark hatte, setzte man sich in den Bus und verbrachte einen Tag hier.

Vom verschneiten Tirol machen wir jetzt einen Sprung in die Südsee. Dort spielt der Disney-Film „Vaiana", der 2016 in den Kinos war. Ähnelt Ihnen Hauptdarsteller „Maui", dem Sie Ihre Stimme als Synchronsprecher gegeben haben?

Bourani: Gänzlich. Er ist ein Kämpfer, der nicht aufgibt. Was mir so gefällt, ist, dass er sich darauf einlässt, sich zu verändern. Eine wichtige Eigenschaft! Auch an mir selbst achte ich darauf, Dinge zu reflektieren, Fehler einzugestehen. Man muss sagen, dass man Mist gebaut hat, und das wiedergutmachen.

Das Interview führte Judith Sam