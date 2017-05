Von Hubert Trenkwalder

Innsbruck – Sie ist Sängerin, Produzentin, Komponistin, Texterin und steht seit 20 Jahren erfolgreich auf der Bühne. Im Jubiläumsjahr kehrt der „stille Star“ Monika Martin, wie sie von ihren Fans genannt wird, zu ihren Wurzeln zurück und geht mit ihrer sechsköpfigen Band auf große Österreich- und Deutschland-Tournee.

Überraschend moderner Pop-Schlager, dafür steht die österreichische Künstlerin schon seit Jahren. Mit ihrer charakteristischen Stimme und melodischen wie tanzbaren Songs ist sie Stammgast in allen relevanten Hitparaden und TV-Shows.

Mit ihrer für 2017 geplanten Live-Tour erfüllt sich Monika Martin einen Herzenswunsch. „Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meiner Band auf Konzertreise gehen zu dürfen“, sagt sie und fügt ergänzend hinzu: „Ich kehre damit zu meinen Wurzeln zurück, denn als Live-Musikerin in einer Band, so hat meine Laufbahn vor über 20 Jahren begonnen.“

Die Besetzung auf der Bühne ist pur strukturiert: Bass, Gitarre, Schlagzeug und Keyboards, dazu zwei Background-Sängerinnen. „Es wird alles musikalisch kräftiger, direkter, mit einem Schuss Rock-Gefühl bei den schnellen Songs.“

Der Tourname ist Programm. „Sehnsucht nach Liebe“ ist nicht nur der Titel des neuen Albums, es ist auch der Name der CD, auf der die Künstlerin weitere neue Akzente in ihre Musik einfügt.

Begonnen hat diese Entwicklung schon vor einigen Jahren. So richtig spürbar wurde dies seit dem letzten Album „Mit Dir“. Und nun gibt es das alles in spannenden Live-Arrangements zu hören. „Es liegt in der Natur der Musik, dass die Lieder mit der Band nun expressiver klingen werden als auf der CD. Dieser Naturklang ist es, den ich so sehr mag, das ist Musikmachen“, meint Monika.

Die Show besteht aus einem nahezu dreistündigen Programm und beinhaltet alle großen Hits aus Monika Martins langer Karriere. Von damals bis heute. „La Luna Blu“ und „Mozartgasse 10“ werden dabei ebenso zu hören sein wie ihre aktuellen Chart-Hits. Monika Martin: „Live mit Band: Das ist meine neue Wirklichkeit und wir, die Band und ich, werden mit viel Spaß, Freude und Energie Musik machen und sind uns sicher, dass dieser Funke von der Bühne auf die Zuseher überspringen wird.“

In Innsbruck wird das sicher gelingen, wenn am 5. Mai im Congress die ersten Töne erklingen. Infos und Tickets unter www.showfactory.at.