Innsbruck – Vor zehn Jahren schien der Untergang der Schallplatte so gut wie besiegelt. Die Medienrevolution, das heißt Musik-Downloads – legal oder illegal –, hatten auch Tower Records, den größten Plattenladen der Welt, zu Fall gebracht. Die letzte Filiale des legendären US-amerikanischen Megastores schloss im Dezember 2006. Um Vinyl und die Existenz der vielen kleinen unabhängigen Plattenläden zu retten, wurde 2007 in den USA der Record Store Day (RSD) ins Leben gerufen. Ein Feiertag für Musikliebhaber und Fans, der jeweils am dritten Samstag im April in den Fachhandel lockt. Und die Sammler kommen in Scharen, seit Jahren warten auch vor dem Musikladen am Innsbrucker Sparkassenplatz frühmorgens die Enthusiasten, die genau wissen, wonach sie suchen. Sonderauflagen, limitierte Editionen oder unveröffentlichte B-Seiten-Compilations, ganz besondere Vinyl-­Schmankerln werden an diesem Tag veröffentlicht.

Zum 10-Jahr-RSD-Jubiläum warten rund 500 exklusive Releases auf ihre Käufer, von Motörhead, David Bowie oder Prince. Im Angebot finden sich aber auch Austropop-Perlen wie eine Split-Single von Geor­g Danzer und Brenk Sinatra – kurz „so viel wie noch nie“, sagt Rainer Pöschl vom Musikladen, einer von insgesamt 23 Plattenläden, die sich in Österreich an der Aktion beteiligen. Es gebe auch so viele Sammler wie noch nie, berichtet der Musikexperte, der das Geschäft in zweiter Generatio­n führt. Zur Feier des Tages gibt es im Musikladen neben Getränken auch heuer wieder Livemusik: Die Südtiroler Band Bayou Side, die sich zwischen Blues, Folk und Jazz bewegt, lädt um 13 Uhr zum Release-Konzert ihres zweiten Albums „Unbound“.

Partystimmung auch im Downtown Sound Record Store & More in der Maria-Theresien-Straße. Dessen Betreiber Justin Barwick rechnet vor allem bei der Picture Disk von U2 mit großer Nachfrage: „Die Platte wird auf eBay bereits um ein Vielfaches des offiziellen RSD-Preises angeboten.“ Eine Vorgehensweise, die nicht nur gegen die RSD-Regeln verstößt, sondern auch dem ursprünglichen Gedanken zuwiderläuft. Die Aktion wurde ins Leben gerufen, um die Independent-Szene zu stärken, das heißt die Läden, die Bands und die Labels. An seiner im Vorjahr geäußerten Kritik der zunehmenden Kommerzialisierung des Record Store Days hält der Brite, der den Weekender Club mitgegründet hat, fest. „Es sind vor allem die Major Labels, die davon profitieren“, sagt er. Als Plattenliebhaber und Sammler freut aber auch er sich über die „speziellen, großartigen“ RSD-Veröffentlichungen. Im Downtown Sound Record Store wartet heuer zudem ein kleines Stück Innsbrucker Musikgeschichte: Eine auf 300 Stück limitierte Platte der britischen Indie-Rockband Dogs wird zum halben Preis angeboten. Vor genau zehn Jahren gaben die Dogs ein Konzert im Weekender Club, Ende Mai schließt die Veranstaltungsstätte.

Was am Record Store Day nicht verkauft wird, wandert ins Sortiment. Releases der vergangenen Jahre können auch in dem vor zwei Monaten neu eröffneten Plattenladen Nabu Records in der Innstraße gefunden werden. Nächstes Jahr will sich Ladenbesitzer Robert Engelmann ebenfalls am Record Store Day beteiligen, mit einer Minus-20-Prozent-­Aktion wird heute indirekt mitgefeiert. (sire)