Von Catharina Oblasser

Defereggen – Insane Mess – was so viel heißt wie „verrücktes Durcheinander“ – ist der Name einer fünfköpfigen Band aus dem Defereggen, die am 28. April ihr erstes Album präsentiert. Und der Name ist auch Programm, sagt Tom Michelitsch. Er ist Bandleader und auf der Bühne für Gitarre und Gesang zuständig. Bruder Michi, der wie Tom als Bankangestellter arbeitet, sitzt am Schlagzeug und singt auch. Außerdem gehören zu Insane Mess noch Max Gasser (Gitarre, Gesang), Luki Kröll (Keyboard, Synthesizer) und Flo Lercher (Bass, Gesang). Alle sind zwischen 23 und 28 Jahre alt.

„Wir haben uns so genannt, weil bei uns fünfen verschiedene Geschmäcker und Musikstile aufeinandertreffen. Und weil es bei den Auftritten auf der Bühne ganz schön verrückt zugeht“, sagt Tom Michelitsch. Die fünf Musiker, die alle aus dem Defereggen stammen, kennen einander schon lange. Seit 2014 machen sie zusammen Musik. „Anfangs haben wir auf Englisch gesungen, doch mittlerweile machen wir deutschsprachige Lieder. Da fällt das Schreiben der Songs leichter, weil es unsere Muttersprache ist.“ Dialekt ist in den Liedern jedoch nicht zu hören.

Nach Auftritten in Innsbruck, Salzburg und Oberösterreich konnten sich die Deferegger auch für das Salzburger Finale des SPH Bandcontests qualifizieren. Dies ist ein Nachwuchsbewerb, der in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich stattfindet. Im Juni findet das Finale statt. Doch zuvor bringen Insane Mess noch ihr Album „null Uhr Termin“ mit 13 Songs auf die Musikplattformen. Mehr Infos sind unter www.insanemess.at zu finden.