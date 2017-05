Innsbruck – Skandale lieferte sie in ihrer beinahe sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere keine, auch über ihre ärmliche, triste Kindheit wollte sich Ella Fitzgerald nicht ausbreiten. Mit 14 Jahren wurde sie nach dem Tod ihrer Mutter Vollwaise, ihren Vater hatte sie nie kennen gelernt, der Stiefvater misshandelte sie. Nach kurzen Stationen bei ihrer Tante in Harlem, im Waisenhaus und in der Erziehungsanstalt schlug sie sich auf der Straße durch. Sie stand Schmiere vor einem Bordell oder tanzte für ein paar Münzen auf der 125th Street in New York. Über diese Zeit wahrte sie später Stillschweigen, Fitzgerald blieb stets zurückhaltend und bescheiden.

Die gefeiertste Jazz-Sängerin ihrer Generation überließ das Reden lieber ihrem Manager, dem Jazz-Impresario Norman Granz. „Anders als Popikonen von Sinatra bis Madonna verwandelte Fitzgerald ihr Privatleben nicht in eine melodramatische Nebenaufführung für den öffentlichen Konsum“, zollte ihr die New York Times Respekt. Auch als Interpretin stellte Fitzgerald das Drama hintan. Egal wie traurig ein Song auch sein mochte, mit ihrer schönen, nahezu lieblichen Stimme vermochte Ella Fitzgerald zu beschwichtigen, sie spendete Hoffnung.

Den Weg ins Rampenlicht hatte sie sich hart erkämpft: Nach Talenteshows – als Kind hatte sie davon geträumt, Tänzerin zu werden – wurde der Bandleader und Drummer Chick Webb auf sie aufmerksam. Mit einer Stimme, die drei Oktave umfasste, perfekter Intonation und großem Erfindungsgeist sollte sie zum Weltstar werden. Doch Webb wollte das linkische, ungewaschene Mädchen zunächst nicht engagieren – das Publikum war aber augenblicklich hingerissen. Zu „Lady Ellas“ Fans zählte später auch Marilyn Monroe, die Diva verschaffte ihr einen Auftritt im legendären Mocambo Club in Hollywood. „Danach musste ich nie wieder in einem kleinen Jazzclub spielen“, schrieb die Sängerin. In den 50er- und 60er-Jahren blieb schwarzen Musikern der Zugang zu den schicken Clubs, Hotels und Restaurants verwehrt – egal wie berühmt sie waren.

Fitzgerald, die mit „A-Tisket, A-Tasket“ (1938), einer von ihr mitverfassten Swing-Fassung eines Kinderliedes, einen ersten Hit landete, führte nach Webbs Tod sein Orchester mit mäßigem Erfolg weiter. Als Sängerin entwickelte sie sich kontinuierlich weiter. Im Laufe ihrer Karriere trat sie mit kleinen Jazz-Bands ebenso wie mit Big Bands und großen Orchestern auf, von bekannten Hits bis hin zu Oper umfasste ihr Repertoire so gut wie jedes Genre, auch an Rock, Soul und Country versuchte sie sich. Als Balladeninterpretin setzte sie ebenso wie als Scat-Sängerin Standards. Große Erfolge feierte sie in den späten fünfziger, sechziger Jahren auch mit der Reihe von Songbooks, von denen vor allem „Ella Fitzgerald Sings the George and Ira Gershwin Songbook“ für Furore sorgte. Sie habe nicht gewusst, wie gut ihre Songs sind, bis sie Ella Fitzgerald ihre Lieder singen hörte, sagte Ira Gershwin einmal.

Ella Fitzgerald, die heute hundert Jahre alt geworden wäre, starb 1996 im Alter von 78 Jahren in ihrer Villa in Beverly Hills. (sire, dpa)