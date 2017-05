Innsbruck – Er habe lange mit sich gehadert, ob das denn nötig sei, bekannte Tom Schilling unlängst im Gespräch mit der dpa. Schließlich ist er nicht der einzige Schauspieler, der sich als Sänger versucht. Die Liste ist lang: von Uwe Ochsenknecht über Jan Josef Liefers, Ulrich Tukur oder Matthias Schweighöfer – die Hemmschwelle, nach dem Mikrofon zu greifen, scheint unter Mimen besonders gering zu sein. Zudem gibt es viele Schnittstellen: Tom Schilling hatte seine Band, die Jazz Kids, beim Dreh zum 2012er-Filmhit „Oh Boy“ kennen gelernt. Die Musiker spielten damals unter dem Namen Major Minors den Soundtrack ein. Aus der Zusammenarbeit wurde Freundschaft, erste Songs entstanden, eine Platte stand damals aber noch nicht im Raum.

Fünf Jahre später liegt nun aber das Debüt „Vilnius“ vor, und so viel vorneweg: Der 34-Jährige legt dabei mehr Geschick und Ernsthaftigkeit als so manch einer seiner Kollegen an den Tag. Der Kunstwille ist groß, davon zeugt bereits die Aufmachung, ein Seestück von Gerhard Richter ziert das Albumcover. Kein Geheimnis auch die musikalischen Vorbilder: Element of Crime und Nick Cave sind Pate gestanden, ein wohltuender Einfluss von Brecht/Weill ist erkennbar. Als Referenzrahmen freilich nicht die schlechteste Ausgangsposition. Und auch was die Texte anbelangt, umschifft Schilling gängige Plattheiten: Der Hörer wird auf „Vilnius“ mit deutscher Befindlichkeitslyrik verschont, auch wenn sich damit gut verdienen lässt, Jim Pandzko lässt grüßen.

Verstören will Schilling freilich auch nicht. Mit „Schwer dich zu vergessen“ und „Ja oder Nein“, einem Duett mit Annett Louisan, erhält der Kanon an Liebesliedern neuen Nachschub. Obwohl die erste Single „Kein Liebeslied“ (Martina Gedeck hat einen Auftritt im Video) noch bitterbösen Herzschmerz versprach. Als Sänger bleibt der Schauspieler hinter seinen Vorbildern zurück, er versucht aber auch gar nicht, irgendjemanden zu imitieren. So lange hätte er also gar nicht mit sich hadern müssen. Dieses von Moses Schneider produzierte Chansonpop-Debüt macht sich für das Image eines glaubhaften Schauspielers gar nicht schlecht. (sire)