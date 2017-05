Von Silvana Resch

Innsbruck – Wenn am 4. Mai die Gewinner der Amadeus Awards 2017 bekannt gegeben werden, steht einer der Sieger bereits fest: Ernst Molden darf sich in der Kategorie „Jazz/World/Blues“ eine Trophäe abholen. Der Wiener Schriftsteller und Liedermacher nimmt’s gelassen: „Ich freu’ mich eh, aber sehr wichtig ist es mir nicht. So wie ein Blumerl zum Muttertag. Das gehört auch immer dazugesagt, dass man aber schon das ganze Jahr lieb zur Mama sein muss.“

Auf Willi Resetarits angesprochen, seinen musikalischen Langzeitpartner, mit dem er nun das bereits dritte Album „Yeah“ aufgenommen hat, gerät er hingegen regelrecht in Verzückung: „Den hab’ ich als Bub bewundert und als Bursch auch. Er war ja der Einzige unter den großen österreichischen Sängergestalten, der Zeit seines Wirkens niemals peinlich, anbiedernd oder redundant geworden ist.“ Dass die beiden seit nunmehr zehn Jahren zusammenarbeiten, sei „wie ein Wunder“ für ihn. „Er ist so etwas wie mein Zenmeister. Ich studiere ihn. Darüber hinaus sind wir noch eine schöne Symbiose eingegangen, wie Einsiedlerkrebs und Seeanemone: Ich bin süchtig nach Willis Stimme, er ist süchtig nach neuen Songs.“

Für Resetarits schreibt Molden seit dem ersten Stück „Hammerschmidgassn“(2007) jedes Jahr ein, zwei neue Lieder. Stücke, für die er über sich selbst hinauswächst: „Ich schreibe größer als für mich selbst. Wenn der Willi es singt, darf es überlebensgroß sein.“ Nachzuhören in der Gänsehaut-Ballade „Es eweche Lem“ auf der am Freitag erschienenen Platte „Yeah“.

Den Wiener Dialekt hat sich der ehemalige Journalist als Liedermacher indes recht spät angeeignet. Im Hause der Verlegerfamilie Molden – Ernst ist der Sohn von Fritz Molden und Enkel der Schriftstellerin Paula von Preradovic – wurde auf eine gepflegte Ausdrucksweise geachtet. Als „sehr altösterreichischen Ort mit der dazugehörigen Schnitzler’schen Sprache“ beschreibt Ernst Molden sein Elternhaus. Der Kontrapunkt sei seine Oma mütterlicherseits gewesen, „die vor vier Jahren fast hundertjährig verstorben ist. Sie stammte aus der Vorstadt Dornbach und erfüllte das Haus mit suburbanem Vokabular. Das war meine Erstbegegnung mit dem Wienerischen.“ Die meisten der Flüche, die nun im Song „Bad Language“ zu hören sind, habe sie im Alltag ganz beiläufig ausgesprochen, „zart in ihren ewigen Monologen verwoben. Das kam mir als Kind immer sehr musikalisch vor, groovy.“

So präzise die Dialekt-Sprachkunst auf „Yeah“ gesponnen ist, so weit ist der musikalische Bogen gespannt: Molden/Resetarits holen New Orleans nach Wien. Aufgenommen wurde das Album in einer alten Villa in Triest. Doch nicht um Nostalgie sei es ihm dabei gegangen – auch wenn die Songs live auf Stereo-Tape, das heißt ohne Möglichkeit zu mischen, aufgenommen wurden: „Wir haben versucht, zeitlos zu sein. Und unser musikalisches Stilgemisch ist auch nicht retro, genauso wie wir das Modische vermieden haben.“ Die vier Musiker verstehen sich in erster Linie als Live-Band, zu hören heute in der SichtBar in Fügen und am Sonntag im Bierstindl (Beginn jeweils 20 Uhr). Für das Innsbruck-Konzert sind nur noch wenige Restkarten erhältlich.