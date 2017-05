Von Claudia Funder

Heinfels – Aus der Taufe gehoben wurde die Musikkapelle Heinfels vor neun Jahrzehnten eigentlich aufgrund eines Zwists. Sechs Panzendorfer Burschen spielten damals bei der Musikkapelle Sillian. Eine Unstimmigkeit im Verein ließ die Idee reifen, eine eigene Formation ins Leben zu rufen. Schon wenig später hatten sich 25 Mann zusammengefunden, die das Ziel verfolgten, Musik in der eigenen Gemeinde zu machen. Ein hehres Ansinnen, hatten doch nur vier von ihnen Notenkenntnisse. Für den Ankauf von Instrumenten begab man sich von Haus zu Haus auf Betteltour. Da kaum Mittel vorhanden waren, wurden von den Bauern Bäume verschenkt, die zu Geld gemacht wurden. Manche Musikanten legten ein paar Schillinge dazu und die Formation konnte Gestalt annehmen.

90 Jahre sind seitdem verstrichen – längst besticht die Musikkapelle Heinfels durch qualitätsvolle Darbietungen. Heute zählt der Klangkörper einschließlich Fähnrich und Marketenderinnen 60 Aktive. Nachwuchssorgen kennt man keine. Allein heuer reihten sich vier neue Mitglieder in die Riege der Musikanten ein.

Der Start ins Jubiläumsjahr erfolgt am Samstag, den 6. Mai, um 20 Uhr, wenn zum Frühjahrskonzert in den Gemeindesaal Heinfels geladen wird. Motto: „Wo man Lieder hört erschall’n“ – ein Auszug aus dem Schloss-Heinfels-Marsch, den der Kalser Kapellmeister Sepp Huter in den 1950er-Jahren für die Musikkapelle Heinfels komponierte. Besonders ist heuer, dass drei Musiker das Programm für das Konzert einprobten. Angeführt wird das Trio von Kapellmeister Klaus Geiler.

Und heuer serviert der Klangkörper noch ein besonders „Zuckerl“. Kapellmeister- und Schriftführerstellvertreter Michael Bartholomäus Egger verrät: „Wir drehen im Sommer den Spieß um, indem wir zu den Heinfelsern kommen und sie direkt in ihren Weilern besuchen.“ Wie diese Besonderheit genau über die Bühne gehen wird, sei noch Inhalt von Planungen.

Das Jubiläum fließt übrigens auch in ein schriftliches Werk: Thomas Leiter, Obmann der Bläserphilharmonie, arbeitet an seiner Magisterarbeit, in welcher er die Geschichte der Kapelle aufarbeitet. Historisches Material wird noch gesucht. Wer etwas dazu hat oder weiß, möge sich unter mk-heinfels@gmx.at melden.