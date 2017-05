Ischgl – „Zucchero ist für uns sozusagen das Sahnehäubchen des Tages. In erster Linie sind wir wegen der guten Schneelage gekommen. Ein Tagesausflug. Das heißt aufstehen um vier Uhr. Aber was tut man nicht alles für Ischgl“, gesteht Hannelore Schmerwitz aus Stuttgart. Bei strahlendem Sonnenschein verfolgte sie am Sonntag mit 18.200 Fans das Abschlusskonzert auf der Isch­gler Idalpe. Stargast war der italienische Sänger und Songwriter Zucchero – der „Vater des italienischen Blues“, der den Skifahrern gemeinsam mit seiner 13-köp- figen Band gehörig einheizte.

„Für mich ist es ein Abenteuer, hier auf der Idalpe aufzutreten – ich mag Extreme, und was wäre spannender, als ein Konzert, wo die Zuschauer mit Ski hinkommen. Wer hierher will, muss sportlich sein – anders als ich. Ich bin da kein gutes Beispiel“, gestand der Sänger vor dem Konzert, bei dem er nicht nur sein neues Album „Black Cat“, sondern altbekannte Hits zum Besten gab. Über zwei Stunden lang begeisterte er die Zuhörer mit Stücken wie „Baila Morena“, „Senza una Donna“ oder „Miserere“. Sein Sohn sei ein guter Skifahrer, er nicht, erzählte der Sänger. Von Ischgl war er dennoch begeistert. Er benötige keinen Wein, um hier berauscht zu sein. „Die Höhe reicht aus, um mir den Kick zu verpassen.“

Für Zucchero war der Auftritt der Start seiner Welttournee, für Ischgl war es das Ende der Saison.

„Mit dem Top of the Mountain Closing Concert blicken wir auf einen gelungenen und dank der Höhenlage der Silvretta Arena für uns auch schneereichen Winter zurück. Wir sind stolz, unsere Gäste auch in diesem Jahr vom ersten bis zum letzten Tag der Saison begeistert zu haben“, freut sich Andreas Steibl, Geschäftsführer des Tourismusverband Paznaun-Ischgl. Gestern war dann der letzte Skitag in Ischgl. (TT)