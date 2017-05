Innsbruck – Wer in die Klangwelt des Bernhard Gander eintauchen will, dem kann derzeit unter anderem ein Besuch des Wiener Burgtheaters empfohlen werden: In Herbert Fritschs Inszenierung von Shakespeares „Komödie der Irrungen“ spielt ein Baum aus Blechblasins­trumenten Gander’sche Musik zum Stück. Der 1969 in Lienz geborene und seit Langem in Wien lebende Komponist, ausgezeichnet u. a. mit dem Ernst Krenek Preis 2012, ist vielbeschäftigt, Auftragsarbeiten entstanden u. a. für das Klangforum Wien, das Wiener Konzerthaus, den steirischen herbst, die Biennale München oder die Bregenzer Festspiele, die 2014 Ganders Sitcom-Oper „Das Leben am Rande der Milchstraße“ uraufgeführt haben.

Die Stadt Innsbruck hat Gander nun zum Träger des mit 7000 Euro dotierten Hilde-Zach-Kompositionsstipendiums 2017 erkoren. Das jedes Jahr vergebene Stipendium soll „die Entwicklung zeitgenössischer Musik in Innsbruck unterstützen“, hieß es vergangene Woche in einer Aussendung der Stadt.

Vergeben wird auch ein Förderstipendium, es ist mit 3000 Euro dotiert und geht dieses Jahr an Andreas Trenkwalder. Der 1986 geborene Tiroler absolvierte u. a. ein Violin- und Violastudium in Innsbruck und Salzburg, ein Kompositonsstudium bei Franz Baur – und studiert derzeit Computermusik bei Marko Ciciliani in Wien. (TT)