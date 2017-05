Von Silvana Resch

Innsbruck – Wenn sich US-Präsidenten, die zuerst in Zeichentrickserien gedacht wurden, in der Realität manifestieren – so geschehen im Fall von Donald Trump, der in der TV-Serie „Simpsons“ die Vereinigten Staaten schon vor Jahren in den Abgrund führte –, was bedeutet das für Musiker, die sich mit einer Zeichentrickband ihre eigene virtuelle Realität geschaffen haben? Die Gorillaz, ein vor 17 Jahren von Britpop-Vorreiter und Blur-Frontmann Damon Albarn gestartetes Projekt, das ob seines musikalischen Mixes stilprägend wurde, kommen am Phänomen Trump nicht vorbei.

Die vom Gorillaz-Mitbegründer, dem Zeichner Jamie Hewlett („Tank Girl“), gestaltete Cartoon-Band ist – ganz im Gegensatz zu ihren 1960er-Jahre-Vorgängern, der Zeichentrick-Hit-Formation The Archies – als Persiflage auf das Musikbusiness zu verstehen. Eine Tradition, die die Residents, eine anonyme US-Avantgarde-Musikertruppe, gewissermaßen begonnen hat. Zeitgleich zu den harmlosen Archies starrten die Residents ihr Publikum aus einem einzigen großen Augapfel an, ein bedrohliches Sehorgan, das zwischen Frack und Hut auf dem Körper balancierte. Vor allem die Liebe zu multimedialen Spielereien verbindet die Gorillaz mit den Residents. Die kostspieligen Virtuelle-Realität-Visionen konnten die ungleich erfolgreicheren Gorillaz dank finanzkräftigem Tech-Sponsor umsetzen: Die Gorillaz-Single „Saturnz Barz“ wird auf Youtube von einem 360-Grad-Filmchen begleitet, eine Gratis-Augmented-Reality-App lässt zudem tiefer in die fiktive Bandwelt eintauchen.