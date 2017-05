Innsbruck – Leslie Feist war einmal Punk. Ein biografischer Auszug aus dem Leben der Kanadierin, an dem der Musikkonsument 2007 nicht vorbeikam. Auch dass die zarte Indie-Pop-Heldin dereinst mit ihren Freunden Peaches und Chilly Gonzales in Berlin die Grenzen von Rap und Theater auslotete, wurde medial gerne verbreitet. Ließen diese Fakten doch ihr fein gesponnenes, glattpoliertes Popwunderwerk „The Reminder“ noch verführerischer funkeln. Eine Platte, die zum Megaseller wurde. Nicht zuletzt dank eines Werbespots: Apple schmückte sich nur allzu gerne mit dem Song „1234“ und dem Image der Singer-Songwriterin. Davon profitierte auch Feist, doch der Erfolg forderte seinen Tribut. Zehn Jahre später gibt die 41-Jährige in Interviews zu Protokoll, dass nicht alle Freundschaften dem Erfolg gewachsen waren. Die sechs Jahre, die seit dem Vorgängeralbum „Metals“ vergangen sind, seien überhaupt die schlimmsten ihres Lebens gewesen: Jetzt gilt es das Ende einer Beziehung zu verkraften.

Doch die Sängerin, die es wie keine zweite versteht, ihre persönlichen Gefühle so zu verpacken, dass sich die halbe Welt darin wiederfinden mag, hat auch diesmal den richtigen Ton getroffen. So schmerzlich-ernüchtert der titelgebende Eröffnungstrack „Pleasure“ klingt, so befreiend der reduzierte, raue Sound, der Feists charakteristische Stimme begleitet. Überraschend rockig lärmt da die E-Gitarre – die frühe PJ Harvey lässt grüßen –; gemeinsam mit der DIY-Ästhetik des Albums verleiht sie „Pleasure“ einen angenehm widerspenstigen Touch. Mit seinen Chören und Glockenspiel, etwa im waidwund-klagenden „I Wish I Didn’t Miss You“ oder in „Get Not High, Get Not Low“, ist es dennoch ein leicht zugängliches Album geworden. Produziert von Mocky wurden die bluesig-folkigen Songs in einem Wohnzimmer eingespielt, das Bandrauschen, ein Authentizität suggerierender Effekt, vermag Trauer und Enttäuschung natürlich gut zu untermalen.

Doch auf „Pleasure“ schlägt die Trauer in Aggression um: Das großartig lärmende „Century“, bei dem Jarvis Cocker mitgesungen hat, wurde als zweite Single ausgekoppelt. Auf„Pleasure“ klingt Feists Punk-Vergangenheit eindeutig weniger nach verkaufssteigender Behauptung. (sire)