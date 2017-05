Von Silvana Resch

Innsbruck – Pat Metheny weiß nicht nur virtuos mit der Gitarre umzugehen, er redet auch gerne über die teilweise recht ungewöhnlichen Instrumente in seiner Sammlung, darunter die legendäre 42-saitige Pikasso-Gitarre. Über seine vielen verschiedenen Bandprojekte und seine Aufnahmen, die ihm bislang 20 Grammys eingebracht haben, gibt er ebenso gerne Auskunft, nachzuhören etwa in seinem Podcast „About the Music“. Zu erzählen hat der 62-jährige US-Amerikaner, 1954 als Spross einer musikalischen Familie in Missouri geboren, genug. Mit acht Jahren lernte er Trompete, mit 13 gab er erste Gitarrenkonzerte. „Bright Size Life“ (1976), sein Studio-Debütalbum, gilt als Meilenstein der neueren Jazzgeschichte. Es folgten legendäre Alben wie „Offline“, „Travel“ oder „Still Life“ – mit seiner individuellen Klangsprache wird Metheny ab den 1980er-Jahren zum Bestseller. Zur Eröffnung des Tschirgart Jazzfestival kündigt der stilprägende Gitarrist im Gespräch mit der TT „ein sehr langes Konzert“ an, der Abend decke ein weites Feld ab. „Das Konzept ist simpel: Eine Gruppe von außergewöhnlichen Musikern zusammenzustellen und ein bisschen Musik für sie zu komponieren. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Sachen aus jeder Phase meiner Karriere zu spielen.“ Gemeinsam mit der malaysisch-australischen Bassistin Linda Oh, dem britischen Pianisten Gwilym Symcock und dem Drummer Antonio Sanchez ist Metheny noch bis Juni auf Europatour.

Die lange Liste an Musikern, mit denen er bisher zusammengearbeitet hat – darunter Ornette Coleman, Charlie Haden, Joni Mitchell oder David Bowie –, sei gleichzeitig auch die Liste seiner Lieblingsmusiker. „Wenn ich die Musik, die jemand macht, wirklich liebe, will ich auch verstehen, wie sie funktioniert. Das führt oft zu einer Art gemeinsamen Vokabulars, das ein Zusammenspielen ermöglicht.“ Dabei zeigt sich der Meister auf der Bühne bescheiden, der Drummer sei stets die wichtigste Person, sagt Metheny: „Wenn der Schlagzeuger gut klingt, können auch alle anderen gut klingen. Wenn er schlecht ist, wird es für den Rest der Band schwer.“ Antonio Sanchez, der den Soundtrack für den oscarprämierten Film „Birdman“ komponiert habe, sei einer „der Großen“, schwärmt Metheny, der gleich zu Beginn seiner Karriere mit Bob Moses spielte.

Seit den 1970er-Jahren geht der Mann mit der charakteristischen Struwwelpeter-Nichtfrisur regelmäßig auf Tour. Live zu spielen sei für ihn noch immer der Teil seines Musikerlebens, den er am meisten genießt: „Musik zu schreiben fällt mir wirklich schwer, und eine Platte aufzunehmen macht zwar Spaß, aber es ist immer eine große Herausforderung, die Vision, die man hat, auch umzusetzen.“

Seine Stücke seien für ihn lebendig, sie würden sich nach wie vor entwickeln: „Wie die Stücke auf dieser oder jener Platte existieren, repräsentiert nur einen Teil davon, was sie sein können oder könnten“, sagt der Gitarrist. Eine Art Werkschau seines Schaffens präsentiert er am 10. Mai in Imst.