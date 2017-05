Schwaz – Wer noch Zweifel daran hegt, dass jedem Haushaltsgerät sein ganz eigener Sound innewohnt, den belehren Manuela Kerer und Veronika Grossberger eines Besseren. Und bringen im Rahmen der gestrigen Pressekonferenz der Klangspuren in Schwaz kurzerhand die Drähte dreier verschiedener Eierschneider zum Schwingen. Siehe da: Tonlagen und -folgen unterscheiden sich deutlich – es kommt halt auf die Marke an.

Man stelle sich aber vor, der Hausrat einer ganzen Villa erwache zum Leben. Was auch so geschehen soll – nämlich im Rahmen einer Klangspuren-Produktion für Kinder ab fünf Jahren, die am 21. September im Rahmen des Festivals für Neue Musik (7. bis 23. September) im Schwazer Knappensaal uraufgeführt wird. „Villa Wunder“ heißt das Musiktheaterstück, zu dem Grossbauer, seit 2015 Leiterin des Vermittlungsprogramms Klangspuren Barfuss, die Idee „beim Putzen“ kam. „Dabei ist mir oft langweilig und ich fange an, auf die Klänge zu hören, die dabei entstehen.“

Komponistin Kerer, 1980 in Brixen geboren, war vom Projekt sofort angetan, gehören doch alltägliche Klänge ganz selbstverständlich zu ihrer Musik und werden schon auch einmal Dinge wie elek­trische Zahnbürsten zu ihrem Instrumentarium.

Gemeinsam baute man also an der „Villa Wunder“, in der die Dinge ein Eigenleben besitzen, nach einem Erdbeben aber völlig durcheinandergeraten. „Die Thematik von Ordnung und Chaos“ spiele eine Rolle, sagt Kerer, aber auch „das Ineinandergreifen von genau notierter Musik und Improvisiertem“. Kerer komponiert für Zither und Violoncello sowie für sämtliche Alltagsgegenstände in der „Villa Wunder“. Die Musiktheaterproduktion entsteht in Kooperation mit der Jeunesse, Transart Bozen und dem Steudltenn-Festival im Zillertal.

Und auch das Vermittlungsprogramm Barfuss beschäftigt sich mit der „Villa Wunder“: Es wurde eine Workshopreihe mit dem Titel „Zimmer, Küche, Kabinett“ für Kinder von sechs bis zehn konzipiert, in deren Rahmen bereits ab Mai jeden zweiten Freitag im Monat u. a. nach Alltagsklängen geforscht wird. Info und Anmeldung: www.klangspuren.at/klangspurenbarfuss/. (jel)