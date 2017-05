Von Eva-Maria Fankhauser

Stans, Eben a. A. – Alle Augen sind auf Anton Grill gerichtet. Er hebt seinen Taktstab und schon erklingen sanfte Töne der Querflöten. Eine ganze Reihe voller junger Trompeter setzt ein und sorgt für ordentliche Lautstärke im Stanser Probenraum. Zu laut. Grill bricht ab. „Ihr müsst euch ein bisserl zurückhalten. Sonst hört man die Flöten ja nicht mehr“, sagt er. Noch einmal. Vom Flügelhorn, den Klarinetten bis hin zum Saxophon und Schlagzeug stimmen alle mit ein.

Insgesamt 45 junge Musiker zwischen sechs und 17 Jahren der Jugendorchester der Bundesmusikkapellen Stans und Eben am Achensee musizieren zusammen. „Zuerst haben wir separat geprobt und uns dann zu einem ganzen Probentag getroffen“, sagt Gilbert Vötter von der BMK Stans. Er ist der Ideengeber des grenzübergreifenden Musikprojektes. Der erste Probentag war sehr intensiv. Zuerst wurde in kleinen Gruppen gespielt und im Anschluss zeigte sich, dass die jungen Musikanten bestens gemeinsam harmonisieren. „Mir gefällt am besten, dass wir so viele sind und moderne Stücke spielen“, sagt der junge Stanser Lorenz. In der großen Gruppe zu musizieren gefällt auch Julia aus Eben sehr gut. „Sonst wären wir nur zwei kleine Gruppen und so kommt zusammen etwas richtig Cooles heraus“, verrät Julia.

Für Grill als musikalischen Leiter war es zu Beginn schon eine Herausforderung. „Die Jugendkapellen werden oft unterbewertet. Obwohl sie die Zukunft der Musikkapellen sind“, sagt Grill. Auch für Vötter ist es wichtig, dass junge Talente gut integriert werden. An erster Stelle stehe aber immer der Spaß.

Daher hat Grill auch moderne Lieder gewählt. „Von Seiler und Speer bis Sister Act ist alles dabei. Bei Jungmusikern sucht man schon moderne, zeitgenössische Lieder aus, bei denen sie mit einem lachenden Gesicht beim Spielen sitzen“, verrät er. Die jungen Musikanten sind mit viel Leidenschaft und Freude dabei. „Die Kinder waren sofort vom Projekt begeistert und können davon auch einiges lernen“, sagt Michael Kern von der BMK Eben a. A. Disziplin ist laut Grill besonders wichtig und davon hätten die jungen Musiker reichlich. „Es wird ihnen so auch das Vereinsleben nahegebracht, sie lernen Pünktlichkeit, und der Spaß ist ein absolutes Muss“, sagt Grill. Gekannt haben sich die Kinder der beiden Kapellen vorher nicht. Dennoch gab es keinerlei Berührungsängste oder Hemmungen.

Viele Proben bleiben den Musiktalenten nicht mehr. Am 13. Mai sind sie beim Muttertagskonzert in Stans zu hören. Am 14. Juni spielen sie noch einmal gemeinsam in Eben. Einzelprojekt soll es aber laut Vötter keines bleiben. Bei einem Jugendkapellentreffen im Herbst ist bereits der nächste gemeinsame Auftritt geplant.