Innsbruck – Mit Igor Levit, Hélène Grimaut, Kristian Bezuidenhout, Piotr Anderszewski und Martin Stadtfeld geben in der kommenden Saison der Meister- und Kammerkonzerte international renommierte Pianisten den Ton an. Doch dem Publikum wird nicht nur ein Klavier-Schwerpunkt geboten: Spannende akustische Akzente wollen auch die lettische Geigerin Baiba Skride, der deutsche Klarinettist Sebastian Manz, die britische Geigerin Nicola Benedetti und der deutsche Cellist Jan Vogler setzen.

Freuen darf man sich auch auf die Tiroler Erstaufführung von Thomas Larchers Symphonie Nr. 2 „Kenotaph“, die von den Münchner Philharmonikern präsentiert wird. Am Pult steht der renommierte Dirigent Semyon Bychkov, der zuletzt an der Wiener Staatsoper bei Wagners „Parsifal“ mit feiner Klangmalerei überzeugte. Eröffnet wird die Saison am 26. September mit dem ersten Meisterkonzert, bei dem das belgische Orchester Le Concert Olympique und der Arnold Schoenberg Chor auf Beethovens Spuren wandeln. Dieser Beethoven-Schwerpunkt strahlt auch auf weitere Meisterkonzerte aus. Erklingen werden aber auch Werke von Haydn, Mendelssohn, Brahms, Barber oder Britten. Das Orches­tre Philharmonique du Luxem­bourg erinnert in seinem Meisterkonzert an den 100. Todestag von Claude Debussy. In den Kammerkonzerten wollen neben vier erlesenen Streichquartetten auch das Ebonit Saxophone Quartet, der vielseitige Gitarrist Thibault Cauvin und der deutsche Cellist Alexander Hülshoff Virtuosität beweisen. (TT)