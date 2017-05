Innsbruck – Mit seiner „Vorfreude“ auf die kommenden Innsbrucker Festwochen der Alten Musik ging Intendant Alessandro De Marchi am Samstagnachmittag mitten in die Natur – wie sehr Barockmusik, Architektur und Natur zusammengehören, zeigten die 100 Minuten Geschenkkonzert im föhndurchlüfteten, von rosaweißen Kastanienblüten umwehten Pavillon des Hofgartens. Publikum jeden Alters war gekommen und strömte vorbei, sah auf Cembalo, Geige, Cello, Brunnen und Teich, erlebte die akustische Brutalität eines Flugzeuges und den Protest von Kleinkindern, wenn sie von der Musik getrennt wurden.

Über den Werbe- und Erbauungsaspekt hinaus und das Gesamterlebnis hinweg entstand mit zunehmender Intensität ein ernst zu nehmendes Konzert. Das Ensembl­e Armoniosa aus Asti ließ sich weder Noten und Töne noch seinen Anspruch vom Wind verwehen. Die Sonaten des spätbarocken Italieners Giovanni Benedetto Platti, der lange Jahre in Würzburg wirkte, schwingen in den raschen und singen in den langsamen Sätzen, noch deutlicher war die Frühklassik in der Violoncello-Sonate des Carlo Graziani auszumachen. Der Cellist Stefano Cerrato und der Geiger Francesco Cerrato, der mit einer der Rosenkranzsonaten von Heinrich Ignaz Franz von Bibern nach höchstem Anspruch griff, sind vorzügliche Virtuosen und mit dem Continuo von Michele Barchi (Cembalo) und Marco Demaria (Violoncello) ein eingespieltes Team, demonstriert zuletzt bei Antonio Vivaldis „La Follia“. Als Überraschung hatte De Marchi, der sich selbst ans Cembalo setzte, die Sopranistin Arianna Vendittelli gewonnen und ihr auch Wolfgang Praxmarers feinen Lautenklang als zweite Stimme dazugesellt. Die Trägerin des Cesti-Publikumspreises von 2015 mit steiler Karriere bezaubert nicht nur durch ihre Stimme, sie fesselt auch mit Stilkenntnis, die Arien von Giulio Caccini und Girolamo Frescobaldi zu Preziosen machte. (u.st.)