Von Hubert Trenkwalder

Telfs – Am 20. Mai ist es so weit: Die renommierte Tiroler Blaskapelle Gehörsturz feiert ihr 10-jähriges Bestehen. Zusammen mit der Brass/DJ Combo Marshall Cooper aus Deutschland und den Jungen Mundewurzen aus Telfs soll es, wenn es nach den Veranstaltern des Kulturvereines „Telfs Lebt“ geht, die Tiroler Blasmusikparty schlechthin in diesem Jahr werden.

Die pure Lust am Musizieren war der ausschlaggebende Punkt, dass eines Abends die Blas­kapelle Gehörsturz in den Köpfen einer Handvoll motivierter junger Musikanten gegründet wurde. Motivierte Mitglieder zu finden und Notenmaterial anzuschaffen, waren die ersten Herausforderungen, und dann „diesen Haufen mit den unterschiedlichsten Gemütern und Charakteren auf einen Nenner zu bringen“, erinnert sich Obmann Benedikt Grutsch an die Anfänge.

Die ersten Auftritte erfolgten in Tirol. Keiner der Musikanten besaß einen Führerschein, und so wurde jedes Mal ein Bringdienst organisiert.

Highlight und eigentlich der Wendepunkt der Gehörsturz-Geschichte war ein Auftritt bei dem mittlerweile international bekannten „Woodstock der Blasmusik“ in Ort im Innkreis, welches jährlich bis zu 40.000 Besucher an einem Wochenende in seinen Bann zieht. Ab diesem Zeitpunkt starteten die 14 Bläser und ein stimmgewaltiges Mädl namens Natalie Mutar­d so richtig durch, getreu ihrem Motto „Pop, Rock & Blasmusik“.Federführend war hier von Anfang an der musikalische Leiter Stephan Kostner aus Hatting. Er arrangierte unzählige Pop-Rock-Songs speziell für das Ensemble. Dann kamen noch Eigenkompositionen hinzu.

Der Bekanntheitsgrad wuchs schnell über die Grenzen Tirols hinaus. „Wir spielten plötzlich in allen Ecken Österreichs, in Deutschland und Italien“, erinnert sich Kostner. „Die Besetzung ist seit Jahren unverändert und ergab sich durch Bekanntschaften aus Zeiten der Militärmusik oder beim Musikstudium in Innsbruck. Wir verstehen uns blind und sind im Laufe der Zeit echte Freunde geworden.“

2014 wurde die erste CD „Spinnsch iatz“ aufgenommen, und zum 10-Jahr-Jubiläum folgt die nächste. Es ist wieder eine Mischung aus modernen Nummern und selbst geschriebenen Stücken geworden.

Benedikt Grutsch: „Wir fiebern schon unserem Jubiläum im Rathaussaal Telfs entgegen und hoffen auf zahlreiche Besucher, die mit uns unseren Geburtstag feiern und unsere Jubiläumssaison eröffnen.“

Tickets für die Veranstaltung gibt es Ö-Ticket, bei allen „Telfs Lebt“- und auch bei den Gehörsturz-Mitgliedern.