Rottweil, Imst – In der schwäbischen Kreisstadt Rottweil wird derzeit das 30. Jazzfestival gefeiert. Da Imst Partnerstadt von Rottweil ist, ließ es sich natürlich eine Abordnung des Art Club Imst nicht nehmen, nach Baden-Württemberg zu reisen, um Festivaldirektor Claus Gams einen Besuch abzustatten. Mit der traditionellen Veranstaltung „Jazz in Town“ wurde das Festival eröffnet – gleichzeitig besprachen die Kulturmacher auch die schon länger bestehende Kooperation mit dem „TschirgArt Jazzfestival Imst“. Dieses startet ja am Mittwoch mit Jazzgitarrist Pat Metheny im Glenthof Imst. Am Samstag treten dann Ten Years After auf, die zuvor in Rottweil spielen. (TT)