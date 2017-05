Von Silvana Resch

Innsbruck – Als vor mehr als vierzig Jahren Punk und Disco aufeinanderprallten, wurde jede Menge Euphorie freigesetzt – und mit Blondie ward die Band der Stunde geboren. Glam und Glitzer trafen auf kaltschnäuzige Respektlosigkeit: Das Publikum im legendären New Yorker Club CBGB, darunter Patti Smith und Blondie-Förderer Andy Warhol, lag Debbie Harry zu Füßen. Die Sängerin, die auch Songs schrieb, brachte ein völlig neues weibliches Selbstverständnis auf die Bühne. Mit blond gefärbtem Haar, Leopardenprint oder Metallic-Look wurde Harry zur Musik-, Feminismus- und Stilikone. So lieblich die Melodien, so furchtlos die Attitüde der New-Wave-Heroen. Blondie waren angetreten, den Westküsten-Softrock von Bands wie den Eagles mit Hits wie „Picture This“, „Call Me“ oder „Atomic“ aus den Charts zu treiben. Kaum eine Formation hat sich seitdem so nonchalant-elegant an Reggae oder Rap versucht, 1982 aber zerbrach die von Gitarrist Chris Stein und Harry gegründete Band. Die beiden waren 15 Jahre lang ein Liebespaar, Freunde sind sie bis heute geblieben, Interviews geben sie dieser Tage im Doppelpack.

1997, 23 Jahre nach der Gründung, kam es zur Wiedervereinigung, mit ihrem Hit „Maria“ konnten Blondie bald wieder an kommerzielle Erfolge anknüpfen. Heute, zwanzig Jahre nach ihrem Comeback, klingt die Truppe nach zwei recht belanglosen Alben überraschend spannend. Für das neue Album „Pollinator“ habe man sich gewissermaßen eine Frischzellenkur im Resonanzraum verordnet: mit Dave Sitek von TV On The Radio, Johnny Marr, Nick Valensi von den Strokes, Dev Hynes (der alias Blood Orange 2016 eines der Alben des Jahres lieferte), Sia und Charlie XCX kamen Ideen von außen – man könnte auch Blondie-Interpretationen von Fans dazu sagen. Produzent John Congleton hat dem Ganzen im New Yorker Studio, in dem auch David Bowie sein Abschiedswerk produzierte, einen einheitlichen Schliff verpasst, aufgenommen wurde live. Der Titel „Pollinator“ („Bestäuber“) nimmt dabei auf die Feedbackschleife Bezug, in der sich Blondie und die Kollaborateure der Band befinden. Denn wo einst die New-Wave-Ikonen als Inspirationsquelle dienten, lassen sie sich nun befruchten. Nicht von ungefähr zieren Blume und Biene das Albumcover. Dass das Songwriter-Team Harry/Stein den Input gar nicht nötig hat, stellen sie im eröffnenden Track „Doom or Destiny“ klar, Laurie Anderson und Joan Jett sind hier als Gastvokalistinnen zu hören. Steins entspanntes Gitarrenspiel, Clem Burkes nach wie vor jugendlich treibendes Schlagzeug und die glaubhaft unerschütterlichen Lyrics der 71-jährigen Harry zeugen von unkaputtbarer Größe. Auch „Love Level“ mit seinen tollen Bläsern stammt aus der Feder von Stein/Harry. Mit „Long Time“ – das mit dem Disco Beat des ersten Blondie-Hits „Heart of Glass“ beginnt – liefert indes Dev Hynes als Co-Komponist eine hinreißende Hommage an den Seventies-Sound der Band. „Hier wird Recycling zelebriert!“, jubelt Harry im Pressetext zum Album. Die Band hat hörbar „Fun“, nach Alters- oder gar Abschiedswerk klingt „Pollinator“ garantiert nicht.