Innsbruck – Die Strahlkraft von Sophia Kennedys Debüt reicht von Deutschland bis nach Amerika, selbst die einflussreiche US-Musikplattform Pitchfork ist von dem Werk „bewitched“ – was man als bezaubert, aber auch als verhext übersetzen könnte. Tatsächlich geht von dem Album eine nahezu hypnotische Wirkung aus, was zum einen an Kennedys klangvoll-kräftiger Stimme liegt – die, vervielfacht, mitunter ihren eigenen Doo-Wop-Chor bildet –, aber wohl auch mit dem dichten Klang zu tun hat. Im packenden Eingangstrack „Build Me A House“ wird das Klavier von Handclaps und Bläsern dramatisch angetrieben. Die elektronischen Frickeleien, die die elf pophistorisch wohlinformierten Songs in die Gegenwart überführen, sitzen passgenau.

Kennedys Biografie gibt zudem so einiges her. Geboren in Baltimore, kam sie nach Hamburg, um Film zu studieren, schrieb aber schon bald Musik fürs Theater. Unter anderem gab sie auch den Support für Ja, Panik.

Theatralisch klingt auch Kennedys Debüt, das zugleich seltsam leichtfüßig daherkommt. „Man darf einfach keine Angst haben, dass Pop daraus wird“, wird die 27-Jährige im Pressetext zitiert. Erschienen bei DJ Kozes Label Patma Records und produziert von Mense Reents (Vögel, Goldene Zitronen), wird das Werk als erstes Songwriter-Album des Hauses beworben.

Als 10-Jährige verließ Kennedy mit ihrer Mutter die USA Richtung Göttingen, nun erinnert sie in dem nostalgischen „Baltimore“ – Popsong und Filmmusik zugleich – an ihre Geburtsstadt. Zum Abschluss ist ein Dialog mit den Großeltern zu hören. Welchen Film es denn heute zu sehen gäbe, erkundigen sie sich da. Die Antwort „Goodbye Lenin“ gibt Raum für Fehlinterpretation: „John Lennon etwa?“ Ein gewisses „Lost in Translation“-Gefühl macht sich breit. Die zu Beginn des Albums formulierte Bitte, ihr möge ein Haus gebaut werden, hat sich Kennedy nun selbst erfüllt. Und hier ist auch der Hörer zuhause. (sire)