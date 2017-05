Von Christiane Fasching

Innsbruck – Conchita klingt anders. Fast so, als hätte sie vergessen, dass sie die Rolle einer Diva spielt, die nur in feinstgeschliffenem Hochdeutsch parliert. Im TT-Gespräch plaudert die Song-Contest-Gewinnerin von 2014 nun mit steirischem Unterton. Kommt hier etwa Conchita-Verkörperer Tom Neuwirt durch? War’s das mit der Kunstfigur mit Bart, deren Tod ja kürzlich medial angekündigt wurde?

Conchita lacht. „Bis 2019 bin ich definitiv noch mit langen Haaren und Bart unterwegs, aber ich kann mich ja trotzdem weiterentwickeln“, sagt sie. Und räumt ein, dass die Welt-am-Sonntag-Schlagzeile „Ich muss sie töten“ wohl etwas „reißerisch“ formuliert war. Noch wird Conchita also nicht zur Grabe getragen, im Frühjahr 2018 soll schließlich ihr zweites Album erscheinen, an dem sie gerade feilt. Ihren Kleidungsstil hat sie bereits überarbeitet: Abendroben und High Heels wurden da größtenteils entsorgt. Warum? „Das hab’ ich lang genug getragen – und jetzt langweilt es mich.“ Aber vielleicht wird am Freitag eine Ausnahme gemacht: Da eröffnet Conchita die Wiener Festwochen und wird dabei musikalisch von den Wiener Symphonikern unterstützt. Zeitgleich werden in Kiew die letzten Vorbereitungen für das Song-Contest-Finale getroffen. Bedeutet die Hinkehr zur Hochkultur eine Abkehr vom Liederstreit? „Nein!“, heißt’s entrüstet. Die Festwochen seien mit ihrer Anfrage lediglich schneller gewesen. „Aber die Song-Contest-Familie ist sehr loyal und nimmt mich sicher wieder auf“, meint die einstige „Queen of Europe“, die den Liederstreit heuer von der Couch aus verfolgt. Österreichs Kandidaten Nathan Trent gönnt sie dabei – natürlich – den Einzug ins Finale. „Er hat eine internationale Stimme, ist ein super Live-Performer und hat einen guten Song“, urteilt sie. Trotzdem sieht sie die Gefahr, dass Trents Lied beim poppigen Überangebots zu wenig auffallen könnte. Ihr Rat: „Bei der Performance muss er noch ein bissl Gas geben.“

Für anderen Zündstoff sorgten zuletzt die politischen Querelen zwischen Russland und der Ukraine. Aber ist ein unpolitischer Liederstreit überhaupt möglich? „Natürlich ist der Song Contest immer politisch: Kunst ist letztlich eine Reflexion der aktuellen Zeit. Alles andere wäre ja eine Ignoranz dem Leben gegenüber“, ist Conchita überzeugt. Deshalb sei es auch gut, wenn Kandidaten in Interviews Stellung beziehen. „Das ist eine große Bühne, auf der vieles geschehen kann“, sagt sie. Und erinnert sich an die Toleranz-Welle, die nach ihrem Sieg über Europa schwappte.

Um Toleranz geht’s auch beim Life Ball, den Organisator Gery Keszler irgendwann gerne an Conchita übergeben würde. Doch im TT-Interview lehnt sie dankend ab. „Ich fühle mich geehrt, aber ich fürchte, dass ich dem nicht gewachsen bin. Der Life Ball ist nicht mein Baby: Ich habe ihn nicht erfunden und auch nicht großgezogen. Und würde mich Gery heute fragen, würde ich Nein sagen.“