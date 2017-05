Von Bernadette Lietzow

Wien – Ob der, den Wettergöttern sei Dank, laue Freitagabend am Wiener Rathausplatz so ganz im Sinn des neuen Festwochen-Intendanten Tomas Zierhofer-Kin war, sei dahingestellt. Im Versuch, Glamour mit Publikumswirksamkeit zu vereinen und für jedermann und jederfrau etwas zu bieten, kam die pompöse Eröffnung der Wiener Festwochen 2017 bei den zahlreichen Gästen, die sich traulich bei Bier und Spritzwein vor der großen Bühne versammelt hatten, sichtlich gut an.

Publikumsliebling Conchita Wurst, der ihr Alter Ego Tom Neuwirth noch vor Kurzem den Garaus machen wollte, sich nun mit der Beerdigung seiner Kunstfigur doch noch etwas Zeit lässt, kann so durchaus gewandt und professionell durch einen Abend geleiten, der versucht, sehr nett zu sein. In dem auf fernsehtaugliche Spielfilmlänge angelegten Event musste sich dann auch einiges unterbringen lassen, inklusive „Rise Like a Phoenix“ und manch verzichtbarer Anekdoten aus dem Star-Alltag der bärtigen Diva. Klassisches zu Anfang boten die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Péter Pejtsik, um sich dann mit MoZuluAr­t auf eine musikalische Reise zu begeben, die Joseph Haydn mit afrikanischen Klängen vereinte. Die Darbietungen der österreichischen Spoken-Word-Poetin Yasmo und ihre feministische Botschaft verkamen in diesem Eröffnungsformat ebenso wie jene des Ausnahme-Gitarristen Harri Stojka oder der Sängerin Lylit, die sich unter anderem in der Zusammenarbeit mit Parov Stelar einen Namen gemacht hat, zur allzu adretten Nummernrevue.

Ein bisschen widerständig gab sich die prominente vierköpfige Wienerlied-Gruppe von Ernst Molden, Willi Resetarits, Walther Soyka und Hannes Wirth, die das Podium in der Folge ziemlich gewandt als Werbefläche für ihr neues Album „Yea­h“ nützten. Stimmung und etwas Tempo in die zunehmend ermüdende Sache brachte Georgij Makazaria, der Mann hinter der nicht nur aus „Willkommen Österreich“ bekannten Turbopolka-Truppe Russkaja. Optisch beherrschende Attraktion war das neogotische Rathaus, das, leuchtend in Farben zwischen Gelb, Blau oder Lila, die Anmutung eines riesigen Geisterschlosses vermittelte. Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, darf man, obwohl als kritischer Zaungast angesichts der realpolitischen Zustände im Land zunehmend irritiert, von der am Rathausplatz postulierten „Buntheit“ Österreichs weiter träumen.

Spannend abseits der harmonischen wie harmlosen Eröffnung ist allerdings die Frage, wie das gewagte Programm der bis 18. Juni anberaumten Festwochen angenommen werden wird, das mit seinen Formaten wie dem „Performeum“ oder der „Akademie des Verlernens“ dem Publikum einiges abverlangt. Tomas Zierhofer-Kin darf sich vielleicht schon ein bisschen freuen, denn es gibt, so der Tenor der befragten Zuschauer am Rathausplatz, freudige Erwartung und Lust auf Neues.