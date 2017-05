Von Ursula Strohal

Innsbruck – Er war ein Zeitgenosse Shakespeares und Montaignes, Rubens’ und Brueghels. Seine Zeitgenossen nannten ihn „Divino Claudio“ (göttlichen Claudio) und „oracolo della musica“ (Orakel der Musik), und dennoch überlebte ihn sein Ruhm zunächst nur wenige Jahrzehnte. Heute ist Claudio Monteverdi (1567–1643) ein musikalisches Zen­tralgestirn. Er ist Kult.

Die Eckpfeiler sind überschaubar. Monteverdis Leben, soweit bekannt und seinen Briefen zu entnehmen, spielte sich ab in seiner Geburtsstadt Cremona, am Gonzaga-Hof zu Mantua und in Venedig. Dort war er ab 1613 Domkapellmeister, ließ sich 1632 zum Priester weihen und erlebte zum Beispiel auch die Eröffnung des ersten öffentlichen Opernhauses. Dort endete sein Leben. Der größte Meister zwischen Spätrenaissance und Frühbarock hat ein mannigfaltiges Lebenswerk hinterlassen, Madrigale, Opern, geistliche Werke. Seine Kompositionen umfassen das höfische und das kirchliche Musikleben, dazu bereitete er den Boden für die große Zeit der Sängervirtuosen.

Was Monteverdi so singulär macht, ist seine um 1600 vollkommen neue Musikauffassung, die sich vom strengen kontrapunktischen Satz der Vokalmusik emanzipiert zugunsten einer individuellen Ausdruckskunst. Diese Facette seiner Persönlichkeit, dieses ungeheure dramatische Gefühl ist es, was seine Musik heutigen Generationen nahebringt. Im erwachenden Bewusstsein für die so genannte Alte Musik, zaghaft ab 1945, dann aber stürmisch, steht sein Schaffen ganz vorne, eine wahre Monteverdi-Renaissance setzte ein, das Werk ist heute auf Tonträgern reich dokumentiert, wird stilistisch lebhaft diskutiert, auch weil die Aufführung des nur in Grundzügen fixierten Materials mit vielen Entscheidungen verbunden ist, und bewegt die Menschen zutiefst.

Mit 15 Jahren trat Monteverdi als Komponist hervor, gut sechzig Jahre später schrieb er die letzte seiner Opern, von denen leider nur drei erhalten sind: „L’Orfeo“, „Il ritono d’Ulisse in patria“ und „L’incoronazione di Poppea“. Ihre Aufführung durch Nikolaus Harnoncourt in den 1970er-Jahren wurde zu einem Initial der Alte-Musik-Bewegung. Ebenso ein Initial, freilich für die Wiederbelebung der Barockoper generell, war mit der „Poppea“-Aufführung 1980 bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik durch Alan Curtis gesetzt. René Jacobs ließ alle drei Monteverdi-Opern in Innsbruck folgen.

Selbstverständlich dominiert Monteverdi auch heuer die Innsbrucker Festwochen. Zentrale Produktionen im August sind Alessandro De Marchis Aufführung des „Ulisse“ und die Marienvesper unter Rinaldo Alessandrini. Eine Soirée im Tiroler Landesmuseum wird „Monteverdi und die Strozzis“ aufarbeiten, denn das berühmte Porträt von Claudio Monteverdi, gemalt von Bernardo Strozzi, hängt seit rund 130 Jahren im Ferdinandeum. Im 19. Jahrhundert glaubte man darauf noch Giovanni Pales­trina zu sehen ... Auch die Salzburger Festspiele, wo Monteverdi seit den frühen 1970er-Jahren szenisch präsent war, präsentieren heuer unter John Eliot Gardiner seine drei Opern und auch die Marienvesper unter Jordi Savall.

Die Musikwissenschafterin Silke Leopold hält einen Spitzenrang unter den führenden Monteverdi-Kennern. Mit ihrer Monografie „Claudio Monteverdi und seine Zeit“ füllte sie 1982 eine Forschungslücke, nun ist, ebenso glänzend, ihre Biografie „Claudio Monteverdi“ erschienen. Ihre biografischen, kompositions-, sozial- und kulturgeschichtlichen Ausführungen sind in der Zusammenführung faszinierend, geeignet für die breite Öffentlichkeit und dennoch ein fachliches Standardwerk. Biografie Silke Leopold: Claudio Monteverdi. Reclam, 256 S., 28,80 Euro.