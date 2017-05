Von Agnes Dorn

Stams – Wer letztes Jahr das Circusmusical „Mary Poppins“ oder vorletztes Jahr „Don Bosco“ gesehen hat, wird auch an diesem Wochen­ende mit großer Wahrscheinlichkeit in den Turnsaal des Meinhardinums pilgern. Denn auch für heuer haben Zirkuspädagogin Isabella Kneuer und Theaterpädagogin Corinna Lung gemeinsam mit den Don-Bosco-Schwestern ein weiteres Circus­musical entwickelt, das die Zuseher in eine bunte Welt aus Akrobatik, Schauspiel und Musik zaubern wird.

Zusammen mit 40 Kindern und Jugendlichen erzählen sie die Geschichte von Minnie Mouse, die verzweifelt ihren verschwundenen Freund Mickey sucht und dabei in die fantastische Welt von insgesamt sechs Disney-Filmen eintaucht. Auf ihrer Suche trifft sie Cinderella, den König der Löwen, Tarzan, die Schöne und das Biest, die Eiskönigin, Mogli und zahlreiche Tiere und Menschen, die durch die Luft schweben, über Scherben gehen oder lebendige Türme bauen. Musikalisch unterstützt wird das Team heuer von Musikern der Landesmusikschule Mittleres Oberinntal und einem Kinderchor. „Mit der außergewöhnlichen Darstellung verschiedenster Disney-Klassiker möchte das Ensemble das Publikum anregen, aus dem Alltag auszusteigen und sich in die Welt der Fantasie hineinführen zu lassen“, verspricht Corinna Lung eine spannende Vorstellung.

Wie schon in den vergangenen Jahren sind die Aufführungstermine stark begrenzt und so gibt es nur am Freitag, den 19. Mai, um 19 Uhr sowie am Samstag, den 20. Mai, um 15 und 19 Uhr die Möglichkeit, die jungen Akrobaten, Schauspieler und Musiker bei ihrer spannenden Reise durch die Disney-Welt zu begleiten.