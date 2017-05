Von Michael Domanig

Wattens – Die Musik von Franz Schubert und die große Vielfalt des Streichquartetts sind Schwerpunkte beim Kammermusikfestival „Musik im Riesen“, das die Swarovski Kristallwelten vom 19. bis 27. Mai schon zum 14. Mal ausrichten. Zum Festivalauftakt – am Freitag um 20 Uhr im Forum der Kristallwelten – gehört die große Bühne jedoch famosen jungen Musikern aus der Region: Denn „Musik im Riesen“ widmet der Musikschule Wattens zu deren 50. Geburtstag ein Festkonzert, bei dem Schüler und Absolventen Klavier- und Kammermusik servieren. Mit dabei sind vier junge Pianisten aus Wattens – Kassandra Möstl, Miguel Ivan Steinlechner, Selina Sorg und Valentina Erler –, außerdem der Trompeter Patrik Hofer, der für das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin spielt, Yvonne Stefanie Moriel am Saxofon sowie Schlagwerker Simon Erler, Teilnehmer am Bundeswettbewerb „prima la musica“.

Das Konzert, das bei freiem Eintritt stattfindet, ist vorläufiger Höhepunkt einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit: Vor fünf Jahren wurde auf Initiative des Tiroler Komponisten Thomas Larcher, künstlerischer Leiter von „Musik im Riesen“, ein Masterclass-Programm namens „Impuls“ ins Leben gerufen, das der musikalischen Nachwuchsförderung dienen soll. Partner ist neben dem Tiroler Landeskonservatorium eben auch die Musikschule Wattens. „Unser Hauptanliegen war damals wie heute, talentierte Nachwuchsmusiker mit Künstlern in Kontakt zu bringen, die bereits erfolgreich Konzerte auf den Bühnen der Welt geben, unter anderem bei ‚Musik im Riesen‘, und damit ganz einfach auch die Neugier für die klassische Musik bei Jugendlichen zu wecken“, erklärt Larcher. „Dass aus dieser Idee ein beständiges Projekt hervorgegangen ist, freut mich sehr.“

Auch Norbert Salvenmoser, Direktor der Musikschule Wattens, ist von der Kooperation höchst angetan: „Dank Thomas Larcher haben wir immer wieder die Chance, Workshops mit internationalen Stars an unserer Schule abzuhalten. Wenn geniale Musiker wie die Violinistin Patricia Kopatchinskaja und die Pianisten Lars Vogt und Thomas Larcher ihre musikalische Erfahrung an unsere Musikschüler weitergeben, bringt das bereichernde künstlerische Energie ins Haus. Die Schule kann davon nur profitieren.“ Mit Larcher selbst habe es sogar ein durchgängiges Projekt gegeben, bei dem der Komponist mit den Musikschülern Eigenkompositionen einstudierte. „Die Schüler können durch eine solche Zusammenarbeit in den Topbereich hineinschnuppern“, meint Salvenmoser. „Dass Thomas Larcher uns nun einen eigenen Abend widmet, ist sehr ehrend für uns – und zeigt, dass die Kooperation allseits als fruchtbar empfunden wird.“

An der Musikschule der Marktgemeinde Wattens werden derzeit rund 800 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet. Die Schwerpunkte reichen von Bläsern und Vokalmusik über Volksmusik bis hin zu Popmusik und Songwriting. Im heurigen Jubiläumsjahr hat die Musikschule auch sonst viel vor: Am 24. Mai steigt etwa ein Volksmusikabend in Kooperation mit der Wattener Partnergemeinde Klausen, am 9. Juni ist eine „Pop Night“ angesagt (jeweils im Festsaal des Mehrzweckgebäudes Oberdorf). Der große Jubiläums-Festakt findet dann im November statt.

„Musik im Riesen“ arbeitet aber nicht nur regelmäßig mit der Musikschule Wattens zusammen, sondern auch mit dem Tiroler Landeskonservatorium. Diesmal, am 25. Mai, geben die Mitglieder des renommierten Scharoun Ensembles ihr Wissen an Bläser und Streicher des Landeskonservatoriums weiter. Unterrichtet werden sowohl Werke der Orchesterliteratur als auch Kammermusik. Alle Mitglieder des Ensembles – das am 27. Mai auch das finale Konzert bei „Musik im Riesen“ bestreitet – sind in führenden Positionen bei den Berliner Philharmonikern und der Staatskapelle Berlin tätig.

Das komplette Programm von „Musik im Riesen“ 2017 findet man online unter kristallwelten.com/musik.