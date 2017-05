Wien – Nach zwei Wochen in Kiew landete am Montag der ESC-Teilnehmer Nathan Trent in Wien. „Es ist traurig, dass es vorbei ist“, sagt der Tiroler bei seiner Ankunft. „Es war eine Wahnsinns-Zeit. Es war intensiv, es war bunt, es war laut und die Leute waren irrsinnig lieb“, so der Musiker.

Mit seinem selbst-geschriebenen Lied „Running on Air“ schaffte es der 25-Jährige ins große Finale des 62. Eurovision Song Contests und belegte dort den 16. Platz. „Das Gefühl auf der Bühne war am Schönsten.“ Schon bald will der Tiroler eine neue Single herausbringen, die eine neue Seite von ihm zeigen soll. (TT.com)