Innsbruck – Eigentlich könnten die Toten Hosen die Champagner-Korken knallen lassen. Ihr neues Album „Laune der Natur“ ist direkt auf Platz eins der Albumcharts eingestiegen. Aber Champagner ist nichts für die Mannen um Frontmann Campino, die fünf Jahre nach dem Erfolgsalbum „Ballast der Republik“ wieder ein lautstarkes Lebenszeichen von sich geben. Ein Lebenszeichen, das vom Tod geprägt ist und trotzdem keine Depression verursacht – höchstens ein bisschen wohlige Wehmut. Die TT hat mit Campino über fragile Friedensverhältnisse, Getränkeautomaten auf Friedhöfen und das Oma-über-die-Straße-Helfen gesprochen.

1994 haben Sie Angela Merkel für den „Spiegel“ interviewt. Und zu Beginn gefragt: „Waren Sie überhaupt jemals jung?“ Was wäre heute Ihre Einstiegsfrage? Campino: Ich würde ihr zuallererst einmal danken: dafür, dass sie Haltung bewahrt hat. Als ihr vorgeworfen wurde, dass die Flüchtlingssituation außer Kontrolle geraten würde, meinte sie: „Wenn wir jetzt anfangen, uns entschuldigen zu müssen, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mehr mein Land.“ Das war ein hervorragender Satz. Und darauf würde ich das Gespräch aufbauen.

Ein Song des neuen Albums „Laune der Natur“ heißt „Pop & Politik“: Darin geht’s darum, als Künstler allen Kritikern zum Trotz den Mund aufzumachen und die Welt zu kommentieren. Ist das schwieriger geworden? Campino: Bestimmte Leute waren schon immer genervt, wenn man sich als Künstler in politische Dinge eingemischt hat – das war früher oft nicht so deutlich zu spüren, weil es kein Internet gab und Meinungen nicht so rasch verbreitet wurden wie heute. Aber man sollte sich von keinen Anfeindungen und keinem Shitstorm einschüchtern lassen und weiterhin die Courage haben, sich politisch zu positionieren.

Während Reinhard Mey in „Über den Wolken“ noch von einer grenzenlosen Freiheit sang, singen Sie nun in „Unter den Wolken“ davon, dass es mit der Freiheit schwer wird, weil die Menschen wie betäubt sind. Wie wehrt man sich dagegen? Campino: Ich habe Reinhard Meys Lied immer gemocht, deshalb ist „Unter den Wolken“ für mich kein Kontrapunkt, sondern eine Weiterführung. Da oben mag es grenzenlos friedlich zugehen, aber hier unten müssen wir darauf achten, dass wir die schwer erkämpfte Freiheit in Europa nicht leichtfertig wieder hergeben. Aber wenn jedes Land darauf besteht, sein eigenes Süppchen zu kochen, wächst die Gefahr, dass an extremen Rändern gezündelt wird.

Was ja gerade passiert ... Campino: Trotzdem hat sowohl bei den letzten Kommunalwahlen in Deutschland als auch bei den Präsidentschaftswahlen in Österreich und Frankreich die Vernunft die Oberhand behalten. Aber das ist eine fragile Angelegenheit: Deshalb müssen wir alle achtsam bleiben und uns gegenseitig wachrütteln.

Ihr Erfolgshit „Tage wie dieser“ wird gern von Politikern als Hymne zweckentfremdet. Was tun Sie dagegen? Campino: Das ist schwierig, wir sind ja keine Geschmackspolizei und können und wollen nicht vorschreiben, wer unsere Lieder hören darf oder nicht. Trotzdem wehren wir uns natürlich, wenn unsere Songs auf Wahlkampfveranstaltungen für Werbezwecke missbraucht werden – egal von welcher Partei. Fakt ist, dass jedes Lied sein Eigenleben entwickelt: Offensichtlich haben wir mit „Tage wie dieser“ viele Leute berührt und eine Hymne geschaffen, die nicht nur in Momenten des Triumphs gespielt wird. Seit einigen Jahren ist es auch das meistgespielte Beerdigungslied Deutschlands.

Der Tod spielt auch beim neuen Album eine große Rolle, weil die Band viele Verluste erlebt hat: Der langjährige Manager Jochen Hülder und der einstige Schlagzeuger Wölli sind gestorben, die Trauer wird musikalisch verarbeitet – und treibt einem Tränen in die Augen... Campino: Das ist unbewusst passiert. Der Tod ist nun einmal Teil unseres Lebens und deshalb findet man auf der Platte auch Spuren davon. Ich wünschte, ich hätte ein rundherum sorgloseres Album herausbringen können, aber die letzten Jahre waren eben nicht nur fröhlich. Trotzdem zelebrieren wir das Leben noch immer – und ich hoffe, das kommt auf der Scheibe auch rüber.

Auch im Song „ICE nach Düsseldorf“ geht’s ums Sterben. Und um Ihren „ersten festen Wohnsitz auf dem Düsseldorfer Südfriedhof“. Die Rede ist vom Gemeinschaftsgrab der „Toten Hosen“, in dem 17 Leute die letzte Ruhe finden werden. Wie entstand die Idee, auch im Tod vereint zu bleiben? Campino: Das hat sich aus einer Albernheit heraus entwickelt. Ende der 1990er erschien unser Album „Unsterblich“, in dem Zusammenhang fingen wir dann an, über ein gemeinsames Grab mit einem Garagentor als Grabstein zu witzeln. Wir hatten auch schon eine Inschrift: „Hier liegen die Jungs von der Opel-Gang.“ Irgendwann haben wir dann Ernst gemacht und wirklich mit der Verwaltung vom Südfriedhof geredet, die uns gleich ein paar Flausen ausgetrieben haben. Der gewünschte Getränkeautomat wurde zum Beispiel gestrichen.

Beim Echo haben Sie das „Böhmermann’sche Zeitgeistgeplapper“ kritisiert und gemeint: „Lieber uncool sein als ein cooles Arschloch.“ Die Schlagzeile war dann: „Campino beschimpft Böhmermann als Arschloch.“ Haben Sie sich da missverstanden gefühlt? Campino: Ich habe ihn nicht als Arschloch beschimpft, und schon gar nicht als cooles Arschloch. Aber egal. Ich wurde einfach nicht korrekt zitiert, weil viele Medien auf diese Art von Boulevard-Schlachten stehen. Was mich am meisten enttäuscht hat, war, dass kaum eine Zeitung die Initiative „Viva Con Agua“ erwähnt hat, die ja an diesem Abend für ihr soziales Engagement ausgezeichnet wurde.

Im Song „Urknall“ werden gute alte Bolzplatz-Zeiten besungen und wird gegen Champagner-Empfänge gewettert, die Sie wohl auch schon erlebt haben. Sehnen Sie sich manchmal an Ihre Anfänge zurück? Campino: Es ist nicht so, dass ich gern wieder 20 wäre. Vielmehr verstehe ich das Lied als eine Besinnung auf Schlichtheit und einen Abgesang auf Oberflächlichkeiten: Für mich ist Fußball zum Beispiel kein Champions-League-Abend in der Business-Lounge, sondern ein paar Jungs, die sich auf dem Bolzplatz die Seele aus dem Leib kicken.

Wie bleibt man Punk? Campino: Für mich bedeutet „Punk“, sich einen Scheiß drum zu kümmern, ob man einer ist. Vielleicht bin ich einer, aber ich bin ja auch noch Freund, Bruder, Vater, Sohn, Idiot, Omas-über-die-Straße-Helfer.

Werden Sie überhaupt jemals alt? Campino: Natürlich. Vor allem morgens nach dem Aufstehen bin ich extrem alt. Pi mal Daumen 72. Abends fühl’ ich mich dann wieder wie 25 – die Mitte davon ist dann mein wirkliches Alter.

Das Gespräch führte Christiane Fasching