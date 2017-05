Von Hubert Daum

Imst – Er ist mit seiner Gitarre in ganz Europa unterwegs und noch tief beeindruckt von einem Riesenfestival in England, wo er auftreten durfte: Mario Parizek, eines der größten Musiktalente im Tiroler Oberland. „Ich hörte den Mario zum ersten Mal im Vorprogramm eines Auftrittes meines Sohnes Manu, das war beeindruckend“, erinnert sich der Kapellmeister der Imster Stadtmusik, Hermann Delago, der in den zehn Jahren seines Wirkens in Imst immer wieder versuchte, die Blasmusik mit anderen musikalischen Elementen zu bereichern. Das Zusammenspiel bei „IMstrumental 2017“ war bald besiegelt.

„Bei der ersten gemeinsamen Probe bekam ich gleich Gänsehaut“, schwärmt der in Roppen lebende Musiker von der einzigartigen Symbiose. Dafür wurden drei Eigenkompositionen seiner CD ausgewählt und von Delago eigens für Blasmusik arrangiert. Der Autodidakt beschreibt seine Technik auf der Gitarre als „Percussive Fingerstyle“. Ein moderner Spielstil, bei dem nicht nur Saiten gezupft werden, sondern die Gitarre permanent auch als Schlagzeug genutzt wird. Für Delago „völlig neue Klänge“, die der Gitarre entlockt werden. Für den 25-jährigen Multiinstrumentalisten wird das Konzert übermorgen im Glenthof jedenfalls „ein Wahnsinn“. Die Freude speziell auf den Titel „Between the Lines“ sei besonders: „Für den Song, den ich vor acht Jahren geschrieben habe, habe ich mir immer schon eine Orchesterbegleitung vorgestellt.“ Außerdem gibt’s vom Jungmusiker Einlagen auf der Tuba, der Maultrommel, mit „Beatboxing“ und Kehlkopfgesang.

Wenngleich Mario Parizek am Sonntag die Besonderheit darstellt: Die rund 60 Musiker der Stadtmusik werden darüber hinaus eine breite Angebotspalette in verschiedenen Genres bieten: Das „Prelude – te deum“ wird um 19 Uhr das Konzerterlebnis eröffnen, gefolgt von „Three Times Blood“ und „The Mystery of Atlantis“. Im zweiten Teil wird Pete­r Köfler am Sopransaxophon glänzen und Sängerin Martina Schwarz „New York“ und „Hot Stuff“ interpretieren. Und natürlich ist Sänger Charly Baumgartner wieder mit von der Partie. Laut Delago gebe es am Konzertschluss „eine Überraschung“, die noch geheim gehalten werde.