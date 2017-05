Von Silvana Resch

Innsbruck – Als die Tiroler Musiker Chrisfader, Testa und Yo!Zepp 2014 mit ihrem „Spaßprojekt“ Von Seiten der Gemeinde ein erstes Album vorlegten, servierten sie darauf regionale und überregionale Schmankerln – Kiachl oder Nudeln „al dente“ – in dem wohl kernigsten und sperrigsten Dialekt, den der österreichische Mundart-Rap bis dato zu bieten hatte. Ein Album, das mit sprachlichem Witz und musikalischer Finesse auch im Osten für Furore sorgte: Der Track „Ochsamusi“ hielt sich wochenlang in den Top Ten der FM4-Charts, Von Seiten der Gemeinde wurden für einen FM4 Amadeus Award nominiert.

Mit liebevoll ausgewählten Sprachsamples aus dem Lokalfernsehen hatte das Trio dem Oberländer Slang ein Denkmal gesetzt. Wobei die Texte gar nicht verstanden werden müssen, der detailverliebte Sound mit den HipHop-Beats ist an sich schon ein Erlebnis. Bei genauem Hinhören entspinnt sich auf dem Debüt indes eine Art Dorfsaga, die nun mit dem Zweitling „State of Gmeind“ fortgeschrieben wird: Einmal mehr werden da Kiachln kredenzt – „al dente“ wird im Oberland wohl grundsätzlich gekocht, zudem gibt es ordentlich „Graukas drau“. Dabei stand weniger der Gedanke an Selbstreferenzialität im Vordergrund, es handelt sich eher um eine gewisse Pragmatik angesichts lokaler Gepflogenheiten: „Es gibt hier nun mal nicht so viele kulturelle Highlights“, erklärt Yo!Zepp im TT-Gespräch, der nach wie vor in Zams lebt, während seine beiden Kollegen vor Jahren nach Wien gezogen sind.

So witzig Nummern wie das hintersinnige „Versteahsch mi?“ sind, lustig machen wolle man sich keinesfalls, versichert er. Standen auf dem Vorgänger die Samples noch für sich alleine, ist „State of Gmeind“ ein Dialog zwischen Sample und Mundart-Rap geworden: Auf skurrile Audioclips wie der Weihe eines Gemeindetraktors werden da ganze Geschichten aufgebaut. Und plötzlich spiegelt sich zwischen Klimawandel, Tourismusverband und dem bedingungslosen Glauben an technologischen Fortschritt die ganze Welt in einem Dorf. Wobei Landeck kein Dorf ist, sondern eine Stadt, die durchaus Parallelen zur Westcoast-HipHop-Metropole Los Angeles aufweisen kann. Es ist nicht nur das Autokennzeichen „LA“, das nach unbegrenzten Möglichkeiten klingt. Im Track „S**t is real in LA“ öffnen Von Seiten der Gemeinde den Dialekt für die große weite Welt. Zum Sonnetanken fahren die Oberländer indes nach Lignano, ein Reiseziel, dem ebenfalls eine Nummer gewidmet ist. Das Single-Potenzial von „Lignano“ ist auch FM4 nicht verborgen geblieben.

Zwischen Verklärung oder Verteufelung von Heimat beziehungsweise Heimatbegriffen haben Von Seiten der Gemeinde nutzbaren Spielraum mit ihrer ironischen Betrachtungsweise gefunden. Musikalisch wurde dabei bewusst auf Eindeutiges wie Blasmusik oder Ziehharmonika verzichtet. In Tracks wie „Schnaps“ setzen vielmehr orientalisch anmutende Samples einen wohltuenden Kontrapunkt, Chrisfader und Testa hatten mit ihrem Musikprojekt Restless Leg Syndrom (gemeinsam mit d.b.h.) zuletzt die arabische Musikkultur erforscht.

Auf „State of Gmeind“ geben zuweilen aber auch die Glocken hochgezüchteter „Killerkühe“ den Rhythmus vor, während die Schafe „alle an Vogel“ haben, wie es im Regional-TV-Gustostückerl „Huaraviecher“ heißt. Ein Spaß, der am 23. Juni live im Treibhaus zu erleben ist.