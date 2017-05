Innsbruck – Mit Masken lässt sich Pop gut verkaufen, die rund 3000 Lizenzprodukte, die Kiss im Programm haben, sprechen eine eindeutige Sprache. Maskierte Künstler können freilich auch im Hipster-Segment reüssieren, sofern sie nur eine niedliche Tiermaske (man denke an Cro) tragen. Bei einem Milieu-Rapper wie Sido musste es hingegen ein verchromter Totenschädel sein. Trotz mutmaßlichem Hitzestau bei Live-Auftritten ist die Maske eine anhaltend beliebte Metapher im Pop, schließlich stellt sich der Künstler damit auch gleich in eine Traditionslinie mit der griechischen Tragödie.

Ebenso wie die alte US-Avantgardeband The Residents trennt dabei auch der deutsche Pianist Lambert Kunst und Alltag streng voneinander. Seine Identität hält der Musiker – ein aus Hamburg stammender Wahlberliner, so viel hat die Presse in Erfahrung gebracht – hinter einer seltsamen Ledermaske verborgen. Er verhülle sein Antlitz mit einem sardischen Stier, damit nichts von seiner Kunst ablenke, wird Lambert in Interviews nicht müde zu betonen – das dazugehörige Augenzwinkern bleibt dabei gut verborgen. Ob seine Piano-Miniaturen auch ohne diese Kostümierung dermaßen eingeschlagen wären, ist eine Frage, die sich nicht beantworten lässt. Fest steht, dass Lambert sowohl in Pop- als auch in Klassikkreisen seine Anhänger hat. Mit minimalen Coverversionen für Bands wie Ja Panik, Boy oder Bonaparte machte sich der Musiker 2014 dem Hipster-Publikum vorstellig. Dieser Tage ist sein viertes Album „Sweet Apocalypse“ erschienen, das Trost im Angesicht des drohenden Weltuntergangs bieten soll. Lambert bespielt die Klaviatur der Gefühle dabei in größtmöglichem Kontrast zu seinem groben Konterfei: meist sachte und trotz Pathos mit leichter Hand. Der Künstlerin Moki ist es gelungen, Lamberts Erscheinungsbild auf dem Albumcover in Richtung des Kinderbuchklassikers „Wo die wilden Kerle wohnen“ zu deuten. Am Freitag stellt der Pianist „Sweet Apocalypse“ live im Treibhaus vor. (sire)