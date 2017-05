Innsbruck – Wolfgang Laubichler aus Salzburg wurde zum Direktor für das Haus der Musik Innsbruck bestellt. Der 53-jährige Kulturmanager und Orchesterleiter soll den Dienst am 1. September antreten.

„Mit Wolfgang Laubichler übernimmt ein profilierter Kulturmanager die Leitung des Hauses der Musik, der nicht nur über beste Qualifikationen und langjährige Erfahrung verfügt, sondern auch mit seinem Konzept für die zukünftige Positionierung und Profilierung des Hauses überzeugen konnte“, werden Landesrätin Beate Palfrader und Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer in einer Aussendung zitiert. Sie wünschen Wolfgang Laubichler viel Erfolg für seine herausfordernde Aufgabe und bauen auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Akteurinnen und Akteuren im Haus.

Der Salzburger studierte an der Universität Mozarteum Chor- und Orchesterleitung sowie Klavierpädagogik. Anschließend absolvierte er an der Universität Linz ein Studium in Betriebswirtschaftslehre und Kulturmanagement. Erste praktische Erfahrung im Musikmanagement sammelte er schon während seines Studiums bei der Salzburger Konzertgesellschaft. Im November 2007 wurde er an der Seite von Hans Landesmann zum Geschäftsführer der Salzburg Biennale bestellt, die er in dieser Funktion bis 2011 leitete. Seit November 2011 ist Wolfgang Laubichler geschäftsführender Intendant des Stuttgarter Kammerorchesters.

50 Bewerber für Posten

Laubichler setzte sich gegen insgesamt 50 Bewerber für den Direktionsposten durch. „Wir sind davon überzeugt, dass mit Laubichler die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Positionierung des Hauses geschaffen werden und die Intention eines offenen und lebendigen Hauses mit einer Vielzahl an kulturellen Veranstaltungen und einer guten Vernetzung zwischen den im Haus beheimateten Institutionen realisiert werden kann“, begründen die beiden Geschäftsführer der Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck, Intendant Johannes Reitmeier und Kaufmännischer Direktor Markus Lutz, ihre Entscheidung.

Das Haus der Musik, künftige Heimstätte für Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, Kammerspiele, Institut für Musikwissenschaft der Universität Innsbruck, Universität Mozarteum, Blasmusikverband, Sängerbund und Volksmusikverein sowie Innsbrucker Festwochen der Alten Musik soll im Herbst 2018 eröffnet werden. (TT.com)