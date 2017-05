Von Silvana Resch

Innsbruck – „Ausverkauft“ hieß es auch am Mittwochabend beim Konzert von Mother’s Cake und Tripsitter in der Tschamlerstraße 3. Seit gut einem Monat ist es gar nicht so leicht, das Ende des Weekender Clubs vor Ort zu beklagen. „Ein ehemaliger Stammgast ist sogar aus Graz angereist, um Lebewohl zu sagen“, berichtet Weekender-Geschäftsführer Andy Franzelin. Kein Grund für Tränen, befindet Club-Mitbegründer Justin Barwick: „Wir feiern die fantastische Zeit, die wir in den vergangenen elfeinhalb Jahren hatten.“ Eine Zeit, die nicht zu Ende geht, weil der Club pleite ist. Das wollen Barwick und Franzelin vor dem samstäglichen Abschiedskonzert mit Eugene Kelly (der den Weekender vor mehr als zehn Jahren eröffnete) klarstellen.

Letzter Auslöser seien die behördlichen Vorgaben nach Lärmbeschwerden der Nachbarn gewesen. Auflagen, die es unmöglich gemacht hätten, weiter Konzerte zu veranstalten. Dass die Weekender-Betreiber das Handtuch schmeißen, liegt, wie berichtet, an einer ganzen Reihe von Faktoren: dem hohen bürokratischen Aufwand, der steuerlichen Last – bei einem Ticketpreis von 30 Euro müsse rund die Hälfte abgeführt werden –, den immer teurer werdenden Bands, den immer aufwändigeren Shows – und, nicht zuletzt, an der mangelnden Unterstützung durch die öffentliche Hand. Wobei die ersten zehn Jahre gar nicht daran gedacht wurde, um Subventionen anzusuchen. Als kommerziell geführte Veranstaltungsstätte steht der Weekender Club neben geförderten Konzert-Kooperationspartnern wie der Arena Wien oder dem Posthof Linz (ein Unternehmen der Stadt Linz) für ein hierzulande seltenes Geschäftsmodell. „Wir wollten Geld verdienen, dafür muss man sich auch nicht schämen“, erklärt Franzelin die Geschäftsstruktur GmbH & Co KG.

Über ihre Finanzen hielten sich die Weekender-Betreiber in all den Jahren bedeckt, dass Eigenkapital in den Club geflossen ist, ist aber kein Geheimnis. „Bands, Booker, aber auch Medienvertreter konnten nicht glauben, dass wir keine Subventionen kriegen. Manche haben uns für verrückt erklärt“, erzählt Franzelin.

Nach dem Umbau des Weekender-Cafés zur gefloppten Fritz Factory vor zwei Jahren und der gleichzeitig lancierten Konzert-Reihe „Weekender presents“, bei der größere Locations wie Music Hall, Dogana oder Hafen bespielt wurden, dürfte die Botschaft aber angekommen sein. Schließlich ist mit einem Konzertbetrieb nicht wirklich Geld zu verdienen. „Als Musikliebhaber haben wir aber auch keine Lust gehabt, mehr Partys zu veranstalten, die finanziell lukrativer sind“, so der Geschäftsführer.

Ein Förderantrag wurde dennoch nie gestellt. „Vielleicht haben wir uns auch blöd angestellt“, sagt Franzelin rückblickend. Es ist bei Gesprächen geblieben.

Gemeinsam mit dem Weekender-Co-Geschäftsführer Mike Rothner habe er im Kulturamt Innsbruck um Hilfestellung gebeten. „Wir wollten wissen, wie wir unsere Geschäftsstruktur ändern müssen, um förderungswürdig zu sein. Um Subventionen für unsere Programmschiene ,Students Monday‘, bei der es jeden Montag ein Gratis-Konzert gibt, oder für die ,Weekender presents‘-Reihe zu bekommen.“ Die Auskunft sei niederschmetternd gewesen, lediglich eine Einmalförderung in der Höhe von 750 bis 1500 Euro sei in Aussicht gestellt worden. „Lachhaft!“, kommentiert dies Rothner.

Doch auch wenn der Club schon bald Geschichte ist, „die Marke Weekender könnte irgendwann reaktiviert werden“, erklärt der gebürtige Brite Justin Barwick. „Innsbruck auf die musikalische Landkarte eintragen“ – das war die Mission der beiden Gründer vor mehr als 10 Jahren. Was zunächst das Genre Britpop und allmählich die ganze Bandbreite des so genannten Alternative Mainstream anbelangt, ist dies geglückt. Teile der Stadt wissen das zu schätzen: „#dankeweekender“ ist derzeit im Netz und auf Stickern zu lesen.