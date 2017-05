Von Silvana Resch

Innsbruck – Zum Eintrittsband ums Handgelenk wurde am Samstagabend auch eine Packung Taschentücher gereicht: „Stop Crying Your Heart Out“, ermahnte der Sticker nach dem gleichnamigen Oasis-Song – „alle Sterne verblassen“, singt Noel Gallagher darin. Mit dem Weekender Club hat am Wochenende eine Tiroler Institution geschlossen, die weit über Westösterreich hinaus bekannt war. Eine Veranstaltungsstätte für fast alle Spielarten alternativer Musik, die sich trotz kommerzieller Ausrichtung unter vergleichbaren heimischen Venues als eine Art Musterschüler hervorgetan hatte. Abgesehen von den geschmacklich fragwürdigen Pissoirs in Form von Frauenmündern, die im ersten Jahr des Club-Bestehens mancherorts für Irritationen gesorgt hatten, gab es hier weder Skandale noch Randale, beziehungsweise nur die auf der Bühne gewünschten. Doch die Nachbarn in der Tschamlerstraße wollten nach all den Jahren friedlicher Koexistenz den Lärm feiernder Menschen nicht weiter hinnehmen. Kaum eine Veranstaltung im vergangenen Jahr, zu der die Polizei nicht gerufen wurde.

Verabschiedet haben sich die Ordnungshüter nicht: Trotz ausverkauftem Haus und der sommerlichen Temperaturen, die die Partygäste vor den Club lockten, war es ein friedvoller letzter Abend. Mit dem Auftritt von Eugene Kelly wurde nach den Konzerten der Tiroler Progrocker Mother’s Cake und der deutschen HipHopper Antilopen Gang ein allerletztes Mal gefeiert. Der aus Glasgow stammende Indie-Rock-Veteran Kelly hatte mit seinem Solo-Album „Man Alive“ den Weekender am 29. Oktober 2005 eröffnet. Bekannt ist der Schotte vor allem für seine in den 80er-Jahren gegründete Band The Vaselines, die es mithilfe von Kurt Cobain beinahe in den Mainstream geschafft hätte: Der Nirvana-Frontmann coverte gerne Vaselines-Songs wie „Molly’s Lips“.

Der kalte Tiroler Winter des Jahres 2005 war Kelly offensichtlich in Erinnerung geblieben. Bei den brütenden Temperaturen im Weekender-Keller legte er am Samstagabend seinen Wollpulli jedoch rasch ab. Zwischen seinem ersten Auftritt und dem leisen Solo-Konzert mit Akustikgitarre und Mundharmonika hat sich freilich auch beim Innsbrucker Publikum so mancher Weekender-Abend ins Gedächtnis gebrannt. Als kleine Erinnerungsstütze wurden neben T-Shirts (Weekender Club, 2005–2017) auch schwarze Stofftaschen angeboten, bedruckt mit den Namen der bekannteren Bands der insgesamt 1600, die hier gespielt haben. Darunter etwa auch Mando Diao, die allerdings „nur“ zum Feiern kamen.

Länger als der Club ist das Weekender Records Label Geschichte. Der gebürtige Londoner Justin Barwick, der den Club gemeinsam mit Andy Franzelin gegründet hatte, nahm mit dem Musiklabel (das auch Büros in Berlin und London unterhielt) Britpop-Newcomer wie The Bishops unter Vertrag, heimische Indie-Heroen wie Naked Lunch wurden in Großbritannien vertreten. In den vergangenen Jahren wurden auch regelmäßig Festivalbühnen vom Weekender bespielt. Nun hat sich auch in der Tschamlerstraße die Discokugel ausgedreht, es bleibt eine Lücke.