Von Ursula Strohal

Wattens – Seine unwiderstehliche Ausdrucks- und Überredungskraft stellte das Quatuor Diotima Donnerstagvormittag im Swarovski-Brandgut-Gebäude eröffnend in den Dienst der letzten beiden Streichquartette von Bela Bartók. Sie beschließen einen überragenden Werkzyklus, der bis zur Emigration des ungarischen Komponisten 1940 höchst spannende Erkundungen von Form, Satztechnik und instrumentalen Möglichkeiten beinhaltet.

Von der Anfangsheftigkeit des fünften Quartetts über den tiefsinnigen Zusammenklang verschiedener Tonarten im zweiten Satz bis zu den folgenden volksmusikalischen Hinwendungen und Ausbrüchen demonstrierte Diotima seine singuläre Kunst, vier Stimmen akkordisch, ohne die erste Geige herauszustreichen, zu einem überragenden Ganzen zu vereinen. Von fesselndem Detail- und Farbenreichtum war auch das sechste Quartett in seiner schmerzlichen Gestimmtheit.

Ein wenig von dem Schwebend-Traurigen, wenn auch anders charakterisiert, lag dann über Franz Schuberts „Rosamunde“-Streichquartett in a-Moll, das nach Bartók ebenfalls Größe zeigen durfte, seine Hintergründigkeit und wunderbare Natürlichkeit.

Schubert und Streichquartett sind die Koordinaten dieser Kammermusikwoche, und da gibt es einen bemerkenswerten Aspekt: Während sich das Quatuor Diotima, nun wieder in Wattens und wiederholt schon in Hall, vom musikalischen 20. und 21. Jahrhundert aus gleichsam zurückwendet zu Schubert, wird das in Alter Musik erprobte Kitgut Quartet mit seinen entsprechenden Instrumenten morgen Samstag am Vormittag vom 17. Jahrhundert aus zu Schubert vorrücken.

Weniger subtil ausgefeilt als die Franzosen, draufgängerischer, unmittelbarer, muttersprachlicher hatte das Minetti Quartett Mittwochabend in den Kristallwelten Schuberts d-Moll-Streichquartett „Der Tod und das Mädchen“ vorgeführt. Die Lust am virtuosen Zugriff erzählte Schuberts Geschichten, stand einleitend Joseph Haydns op. 77 Nr. 2 mit einem fast beethovennahen Kopfsatz freilich weniger.

Zu einem Höhepunkt machte das Minetti Quartett Thomas Larchers Streichquartett Nr. 3, „Madhares“, das sich aus einem aufsteigenden Hauch entwickelt und zuletzt wieder ins Nichts entflirrt. Dazwischen Klangflächen, Poesie, Erregung, ein Schubert-Moment, Volksliedhaftes, Dissonantes, Klänge, die sich weiten und zusammenziehen. Wo sich Abschnitte bilden, enden die Stimmen phantasiereich: verhauchen, dehnen, vergrößern, tupfen sich in Stille, horchen sich selbst nach.