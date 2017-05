Reutte – „Vom Barock bis zur Moderne“ lautet der Titel der Ausstellung, zu deren Vernissage Reinhold Schrettl heute Montag, 29. Mai, um 19 Uhr in die Reuttener Dengel Galerie einlädt.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung sind die neuen Werke von Natalie Schwarz. Sie hat die Fachschule für Bildhauerei in Elbigenalp besucht und anschließend in München zwei Jahre die Akademie der bildenden Künste. Sie lebt mit ihren zwei Kindern in Vils. Ihre Arbeiten sind eine besondere Mischtechnik von Acrylmalerei. Die Zeichnungen werden digital bearbeitet und dadurch entsteht ein spezieller Effekt.

Weiters gibt es Bilder von Katja Fleissner, Sylvia Natterer, Leo Lechenbauer, Lucia Kollbach-Lux, Barockbilder der Reuttener Maler Paul Zeiller, Franz Anton Zeiller, Johann Jakob Zeiller und Holzmasken von Sepp Kieltrunk zu sehen.

Die Ausstellung ist von Dienstag, 30. Mai, bis Dienstag, 6. Juni, täglich von 15 bis 19 Uhr für Kunstliebhaber zugänglich. (TT, fasi)