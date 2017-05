Von Michael Mader

Kufstein – Junge und neue Volksmusik steht als Thema zu Beginn einer neuen Veranstaltungsserie, die von 22. bis 24. September auf der Festung Kufstein Premiere feiert.

Unter dem Titel „Kufstein Musik Festival“ werden in der Festungsarena künftig an drei Wochenenden im Jahr verschiedenste Musikstile zu hören sein. Als Veranstalter hat sich Top-City-Geschäftsführer Emanuel Präauer ein paar Profis an Bord geholt. Unter dem Namen „Audite Nova“ haben sich die Musikmanager Peter Rutz, Dieter Bös und Alex Wolf zusammengefunden. Letzterer hat mit Monta-Music u. a. die Brass Wiesen in München veranstaltet.

„Die Idee ist vor etwa einem Jahr entstanden. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Location, die wir als einmalig sehen – zumindest mit dieser Infrastruktur im Hintergrund“, streut Rutz Kufstein Rosen. Ziel sei es, mit der Veranstaltungsreihe Lücken im Kulturkalender der Stadt zu füllen und ein Leuchtturmprojekt zu starten.

Welchen Schwerpunkt man sich für die kommenden Festivals setzt, wird laut Präauer in den nächsten Wochen geklärt. Denkbar scheinen die Themen Jazz und neue Weltmusik oder Austro-Pop.

Für den September jedenfalls stehen die Gruppen schon fest: Haindling, Viera Blech, Fei Scho, Die Cuba Boarischen und die Kapelle Josef Menzel werben um die Gunst des Publikums.

Johann Mauracher, Obmann des TVB Kufsteinerland ist zuversichtlich: „Ich glaube, dass sich das Festival von alleine trägt.“ Finanzielle Zuschüsse bekommen die Veranstalter jedenfalls keine.

Rund geht es auf der Festung aber bereits diesen Freitag ab 10 Uhr. Über das Pfingstwochenende haben nämlich wieder Ritter, Burgfräulein, Landsknechte, Zauberer, Tänzer und Gaukler das Sagen. Beim Ritter-Fest zeigen zudem Artisten hochprofessionelle Darbietungen, Feuershows und Schwertkämpfe in den altehrwürdigen Mauern der Festung Kufstein. Nicht fehlen dürfen Marktstände mit Essen, Getränken und verschiedensten Utensilien. Am Samstag wird dann um 10 Uhr mit einem großen Umzug durch die Innenstadt gestartet. Mehr Infos und das genaue Programm gibt es unter www.ritter-fest.de.