New York – Eine Gitarre von Jerry Garcia ist für mehr als drei Millionen Dollar versteigert worden. Die maßgeschneiderte E-Gitarre mit dem Kosenamen „Wolf“ erzielte bei einer Versteigerung am Rande eines Konzerts in New York am Mittwochabend (Ortszeit) einen Preis von insgesamt 3,2 Mio. Dollar (2,8 Mio. Euro).

Der Erlös geht an die Bürgerrechtsorganisation Southern Poverty Law Center, die juristisch gegen rechtsradikale Gruppierungen vorgeht. „Wolf“ hatte den Grateful-Dead-Gitarristen Garcia jahrelang auf Tourneen begleitet, bis zu dessen Tod im Jahr 1995. Neuer Besitzer des legendären Instruments ist Brian Halligan, Chef und Mitgründer der Marketingfirma HubSpot - und eingefleischter Fan von Grateful Dead. Halligan versprach, sich gut um die Gitarre zu kümmern und sie auf Anfrage auch zu verleihen. „Ich habe nicht vor, sie zu verkaufen, sie ist unbezahlbar“, sagte er. (APA/AFP)