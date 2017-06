Kirchberg – Ein zweitägiges Festival soll am 23. und 24. Juni Musikfans nach Kirchberg locken. Im vergangenen Jahr noch unter dem Namen „voXXclub & friends“ in Kitzbühel ausgetragen, findet die zweitägige Veranstaltung heuer unter dem Namen „Burning Lederhose“ zum ersten Mal in der Brixentalgemeinde statt. „In Kitzbühel gibt es schon das Musikfestival mit Andreas Gabalier, das kann man nicht toppen. Kirchberg hat nach einem Event wie ,Burning Lederhose‘ gesucht, und wir haben dort optimale Bedingungen vorgefunden, um das Festival weiterzuentwickeln“, erklärt Veranstalter Thomas Rass den Ortswechsel.

Am 23. Juni steht u. a. eine Fan-Wanderung mit den fünf Musikern von voXXclub auf dem Programm. Am 24. Juni tritt die Band am Badesee von Kirchberg auf. Unterstützt wird sie dabei von den Musikgruppen Die Seer sowie Tagträumer, Gastauftritte haben auch die Sänger Marlen Billi und Stina Gabriell.

Den Konzertbesuchern soll kräftig eingeheizt werden: Zum Finale des voXXclub-Konzerts wird eine riesige Holz-Lederhose angezündet. Außerdem sollen am Sonnberg Sonnwendfackeln in Form einer Krachledernen gesteckt werden.

„Am Konzertgelände haben 2000 Menschen Platz“, sagt Rass. Mit der Nachfrage sei er zufrieden. Im Vergleich zu 2016 seien heuer bis dato „fast dreimal so viele Karten“ verkauft worden. Laut Rass seien noch rund 400 Tickets übrig.

Die Zukunft des Festivals sei für die nächsten drei Jahre gesichert. Bis inklusive 2019 wird die Veranstaltung in Kirchberg stattfinden. Die Touristiker wollen verstärkt auf Sport und Entertainment setzen. „Mit ,Burning Lederhose‘ und Wandern haben wir im nächtigungsschwachen Juni bereits eine perfekte Verbindung, im Winter wollen wir Ski fahren und Musik zusammen anbieten“, erklärt Tourismusmanager Christoph Stöckl. Ein Open Air für den Jänner werde deshalb bereits intensiv verhandelt, in diesem Monat sei, touristisch gesehen, noch „Luft nach oben“. (miho, TT)