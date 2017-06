Wien – US-Superstar Katy Perry veröffentlicht am 9. Juni ihre neue Platte „Witness“ - und geht kommendes Jahr mit dem Album auf Europa-Tournee. Am 4. Juni 2018 führt sie die Tour dann auch in die Wiener Stadthalle. Perry gehört mit über 18 Milliarden Streams, über 40 Millionen verkauften Alben und den meisten Followern auf Twitter zu den erfolgreichsten Künstlerinnen weltweit.

Nach dem Auftakt in Köln am 23. Mai 2018 geht es über Stationen wie Antwerpen und Zürich nach Wien. Der Ticketverkauf für die Wiener Show startet bereits am kommenden Freitag (9. Juni) um 10 Uhr. Karten sind erhältlich unter www.katyperry.com , www.oeticket.com , www.stadthalle.com sowie unter www.wien-ticket.at . Ein exklusiver Onlinevorverkauf läuft von 8. Juni 10 Uhr bis 9. Juni 9 Uhr auf www.oeticket.com , www.stadthalle.com und www.wien-ticket.at .

Auch für das mit Spannung erwartete Großkonzert der Rolling Stones am Red Bull Ring in Spielberg am 16. September gibt es 10.000 neue Karten. Aufgrund der Nachfrage wurde die Kapazität von 75.000 auf 85.000 Tickets erhöht ( www.stones-spielberg.at ). (APA)