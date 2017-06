Von Eva-Maria Fankhauser

Strass, Stumm – Ganz neue Töne sind bald aus der Pfarrkirche in Stumm zu hören. Anstatt der gewohnten Orgelklänge sorgt am 18. Juni neben einem Chor und Orchester auch eine Band mit Schlagzeug, E-Gitarre, Bass und Keyboard für ein musikalisches Highlight.

Paul Lorenz & Friends heißt die Zusammensetzung aus über 80 Musikern und Sängern. Sie touren derzeit durch Tirol und Bayern. Unter dem Motto „Classic meets pop“ sorgen sie für eine Mischung verschiedener Musikrichtungen: von „I’m So Excited“ der Pointer Sisters, David Garrett bis hin zu Vivaldis „Vier Jahreszeiten“, dem klassischen Halleluja oder „Rosanna“ von Toto. „Der Chor war ein verstaubtes Relikt unserer Zeit. Also stellte ich mir die Frage, wie ich junge Leute dazu bewege, mitzumachen und ins Konzert zu kommen“, sagt Komponist Paul Lorenz.

Etwa ein halbes Jahr wurde für diese Tour geplant. Die Proben für den Auftritt in Stumm am 18. Juni um 19 Uhr laufen auf Hochtouren. Nächste Woche üben die Musiker in der Stummer Pfarrkiche. Der Platz vorne beim Altar sollte laut Lorenz ausreichen. Eineinhalb Stunden dauert das Konzert. „Ohne Pause. Denn die Sitzplätze in den Kirchen sind ja nicht immer die feinsten“, scherzt der Komponist.

Als Stargast ist in Stumm auch Tenor Andreas Winkler mit dabei. Der gebürtige Tiroler kommt vom Opernhaus in Zürich und gilt als einer der musikalischen Höhepunkte.

Allein mit den Eintrittsgeldern sei die Produktion laut Lorenz nicht möglich. Ein Sponsor musste her. „Wir sind regional stark verwurzelt und die Idee klang richtig gut. Das ist etwas Hochwertiges und passt zu uns“, sagt Sponsor Gerald Unterberger, GF Autowelt Unterberger Strass.