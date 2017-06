Manchester - Trotz den Ereignissen von London soll das Benefizkonzert der US-Sängerin Ariana Grande für die Terroropfer von Manchester am Sonntagabend stattfinden. Das gab die Polizei der nordenglischen Stadt über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Neben dem Konzert mit riesigem Staraufgebot gebe es noch eine weitere größere Veranstaltung, die ebenfalls stattfinden werde. Für beide Ereignisse werde es zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen geben.

Auch Ariana Grandes Manager Scooter Braun bekräftigte laut BBC, das Konzert werde stattfinden. Alle beteiligten Künstler seien standhaft in ihrer Unterstützung. „Heute stehen wir zusammen", so Braun in einem Tweet. Die Sängerin hatte nach dem Terroranschlag in der britischen Hauptstadt in der Nacht getwittert, sie bete für London.

Bei dem Benefiz-Konzert am Sonntag werden auch Robbie Williams, Take That, The Black Eyed Peas, Katy Perry, Justin Bieber und andere Musiker zu Ehren der Opfer singen, wie die Organisatoren ankündigten. Auch die Band Coldplay, der frühere One-Direction-Star Niall Horan sowie Miley Cyrus, Pharrell Williams und Usher sollen bei „One Love Manchester" spielen. Der Erlös aus dem Ticketverkauf soll in einen Fonds fließen, der für die Angehörigen der Opfer eingerichtet wurde.

Kurz nach dem Ende eines Ariana-Grande-Konzertes vor knapp zwei Wochen in Manchester hatte ein Selbstmordattentäter 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter auch Teenager. Die 23-Jährige selbst blieb unverletzt. (dpa, TT.com)