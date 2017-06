Paris — US-Sängerin Ariana Grande (23) hat ihre nach dem Terroranschlag von Manchester unterbrochene Tournee in Paris fortgesetzt. Die Sicherheitsvorkehrungen für den Auftritt am Mittwochabend in der AccorHotels Arena waren hoch, so waren Rucksäcke in der Halle verboten. Die Polizei zeigte große Präsenz. Unter anderem bot die 23-Jährige eine Version des Songs „Somewhere Over the Rainbow" dar, den sie auch auf dem großen Benefiz-Konzert in Manchester am Sonntag gesungen hatte.

First show back tonight. Thinking of our angels every step of the way. I love you with all my heart. ?? ? ?? Grateful for and incredibly proud of my band, dancers and entire crew. I love you I love you.

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am 7. Jun 2017 um 10:28 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am

Auf Instagram postete die Sängerin in der Nacht zu Donnerstag ein Foto von sich und schrieb dazu: „Merci, Paris. Je t'aime. Grateful to be back. (Danke, Paris. Ich liebe dich. Dankbar, wieder zurück zu sein.)" Dazu setzte sie ein Herzchen-Symbol.

Merci, Paris ? Je t'aime Grateful to be back ??

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am 7. Jun 2017 um 15:35 Uhr

Ein Beitrag geteilt von Ariana Grande (@arianagrande) am

Ein Selbstmordattentäter hatte sich am 22. Mai nach Grandes Konzert in Manchester in die Luft gesprengt und 22 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Daraufhin hatte die Sängerin mehrere Auftritte abgesagt. Ihre Tour will die Sängerin am Freitag in Lyon fortsetzen, danach sind Konzerte in Lissabon, Barcelona und Rom geplant. (dpa)