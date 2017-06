Video

Katy Perry sprach live und unter Tränen über ihre Zerrissenheit

Schrill, laut, gut gelaunt: So kennt man Popstar Katy Perry eigentlich. In ihrem tiefsten Inneren sieht das aber ganz anders aus, wie sie am Wochenende im Gespräch mit einem Therapeuten offenbarte. Vier Tage lang lässt Perry ihre Fans rund um die Uhr via Livestream an ihrem Leben teilhaben – eine Promo-Aktion für ihr neues Album.